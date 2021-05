Romina Malaspina y su pasión por la música: “Quiero seguir creando canciones”

Días atrás, Romina Malaspina contó que se alejaba de la conducción de noticias en Canal 26 para dedicarse a la música. Hoy dio detalles de esta decisión en Hay que ver, en El Nueve. “Siempre soñé con dedicarme a la música”, contó la influencer.

Malaspina habló sobre cómo tomó las críticas que recibió por ser parte de un noticiero. “Más allá de los comentarios iba con ganas a trabajar porque aprendí algo todos los días. Costó hacer algo nuevo, distinto, y nunca había hecho un programa en vivo. Me empezó a gustar cuando me relajé, y no tenía errores en el vivo”.

Ahora es tiempo de hacer música, algo para lo que, según dice, se viene formando desde hace años. “Tomo clases desde hace mucho y la idea era dedicarme a hacer música en el 2020, pero con la pandemia todo quedó standby. Se reactivó cuando hace poco viajé a Colombia para retomar este proyecto postergado y decidí enfocarme cien por ciento en la música. Es hermoso crear música de la nada cuando te juntás con algún artista. Compuse la letra también de mis canciones. Me tratan con mucho respeto y sé que tengo que ganarme el lugar. Por el momento quiero seguir creando canciones”.

Romina también se refirió a su reciente pelea con Cinthia Fernández. “Soy súper tranquila, no me meto con nadie y si tengo alguna discrepancia lo hablo por privado. Y eso hice con Cinthia. Me invitaron a Los ángeles de la mañana y dije que sí, pero después vi un informe en el que me mataban y me enojé porque no voy a ir si me dicen todos comentarios maliciosos. Cinthia me mandó un mensaje, enojada y yo le respondí que era falsa y envidiosa. Que hablen mal, pero después no me inviten como si nada. Me molestó que hablen muy mal del trabajo que respeto mucho. No me echaron de Canal 26, no me deben nada y me fui dejando la puerta abierta. Tenía contrato hasta diciembre pasado, lo extendí un poco más y ya sabían que yo estaba haciendo música. Si quiero volver, puedo”.

Cuando le preguntaron si había tenido un romance fugaz con Maluma, Romina respondió: “No tuve nada con Maluma, que yo sepa. Me lo crucé en algún evento en Miami pero yo soy muy distraída”.

