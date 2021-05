Cinthia Fernández leyó al aire los mensajes que le mandó Romina Malaspina: “Envidiosa y mantenida ”

El caudal de críticas que recibió Romina Malaspina por la manera en la que canta obligaron a que abandonara un móvil en el programa en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Fuera del aire, la modelo y exconductora de Canal 26 le envió mensajes agraviantes a Cinthia Fernández. Mensajes que la panelista no dudó en leer al aire.

Sobre el final del programa de este viernes, Cinthia Fernández tomó la palabra y comentó que acababa de recibir mensajes de Romina Malaspina y que, a su juicio, tenían que ver con una necesidad de la modelo por tener más notoriedad en los medios. “Vos decís que quiere que sigamos hablando de ella”, acotó Yanina Latorre, quien reemplaza a Ángel De Brito durante su viaje por Miami.

“Jajaja. Recién acabo de ver todo lo que dijiste de mí el martes. Y después me pedís el teléfono para chuparme las medias para ver si me bajé del programa y decís que no es personal”, leyó de su teléfono la modelo. Esa primera parte fue solo el comienzo de una cataratas de insultos hacia la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Textual, palabra por palabra, Fernández reprodujo los agravios que la modelo y exconductora de Canal 26 le habría mandado por WhatsApp. “Cara rota. Falsa de m… Envidiosa. Mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos. Y por eso te va a seguir yendo así, como te va en toda tu vida. Vas a morir en un programa de chimentos hablando de los demás. Hasta ahí llegás. Qué papelón cómo terminó tu carrera”, decía el mensaje de Malaspina.

Romina Malaspina fustigó a Cinthia Fernández - Fuente: eltrece

Para morigerar la tensión que había surgido en el estudio de la nada, Yanina Latorre salió en defensa de su compañera de programa: “Tu carrera no terminó, Cinthia. La de ella ni empezó”.

Fernández solo atinó a terminar de leer el último párrafo del mensaje furioso de la modelo: “Tienen que entender en esas cabezas vacías que hay gente a la que no le interesa el put...río low cost del que vienen. Estás totalmente caducada. Quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa y de volver a hablar conmigo. Besitos”, concluyó.

Entre sorprendida y aturdida, Fernández solo agregó que eso era todo. Y fue Latorre quien resumió la sensación que quedó flotando en el estudió: “Esta mujer [por Malaspina] enloqueció”.

LA NACION