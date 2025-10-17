La Joaqui recordó su infancia en Costa Rica y conmovió en MasterChef Celebrity

La Joaqui protagonizó una de las escenas más conmovedoras de la semana en MasterChef Celebrity (Telefe). Mientras presentaba su plato ante el jurado, la artista no pudo evitar emocionarse al hablar de su niñez en Costa Rica, el país donde pasó gran parte de su vida y enfrentó momentos de muchas dificultades. Con sinceridad, compartió cómo esas experiencias marcaron su camino y la ayudaron a convertirse en la persona que es hoy.

El episodio tuvo lugar cuando la cantante se acercó a la mesa del jurado para presentar su plato de pollo con salsa y verduras, una comida que, según contó, solía servirse en el colegio al que asistía en Costa Rica. “Viví en Costa Rica hasta los 15 años”, recordó con emoción, mientras Wanda Nara y los chefs seguían atentos cada una de sus palabras.

La Joaqui presentó un plato que la transportó a su infancia en Costa Rica (Captura: Telefe)

En medio de la emoción, la intérprete de “Butakera” recordó que su infancia transcurrió en Costa Rica, lugar al que su madre se había mudado en busca de un futuro mejor cuando ella aún era muy pequeña. En una entrevista anterior con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, había contado: “Mi mamá fue mamá muy joven, trabajaba todo el día y hacía todo para que yo estuviera bien”.

Años más tarde, La Joaqui reveló que aquellos tiempos no fueron sencillos y que, en su afán por ayudar, muchas veces debía lavar sola su uniforme escolar, lo que la convirtió en blanco de burlas entre sus compañeros. “Me decían ‘ahí viene la sucia’, y me dolía mucho”, recordó con sinceridad. Sin embargo, también expresó su gratitud por lo vivido: “Le agradezco a mi mamá, porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría idea de lo que es un lujo”. Esas experiencias, según ella misma reconoció, le enseñaron el valor del esfuerzo y la ayudaron a mantener los pies sobre la tierra.

La cantante no pudo contener las lágrimas en MasterChef (Captura: Telefe)

Cuando su madre decidió regresar a la Argentina, La Joaqui —que ya era una adolescente— eligió quedarse sola en Costa Rica, en busca de independencia y con el deseo de encontrar su propio rumbo. De todas formas, esa libertad temprana la llevó a atravesar momentos difíciles, que más tarde describiría como un punto de inflexión en su vida. Finalmente, la artista regresó al país, donde comenzó a reconstruirse y a dar sus primeros pasos en el camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música urbana.