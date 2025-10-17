Wanda Nara y Luis Ventura protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity

Una de las relaciones más largas y conflictivas de la televisión argentina es la que protagonizan Wanda Nara y Luis Ventura. Aunque en los comienzos de su carrera como modelo el periodista la habría hecho brillar con recordadas tapas de revista, la traición que tuvo la mediática con él al brindarle la exclusiva del nacimiento de su primer a otro medio habría sido el punto de quiebre en su amistad.

Ahora que MasterChef Celebrity (Telefe) los volvió a poner cara a cara, ambos no dudaron en reprocharse algunos temas no resueltos. Durante la presentación de los participantes, cuando llegó el turno de Luis, la conductora eligió una polémica forma de dar pistas sobre quién era: “Me echó un montón de veces de este canal”. Y agregó: "A mí me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. Le preguntaría: ‘¿Por qué me consideraba echada de este programa?’ ‘¿Le llega un sobre del exterior?’ Tengo muchas cosas para preguntarle”. De esa manera, insinuó que el periodista recibiría sobornos de Mauro Icardi para hablar mal de ella.

Wanda Nara trató a Luis Ventura de "traga"

Con las expectativas por su encuentro muy altas, durante los días previos al estreno del reality, Luis Ventura decidió bajar los decibeles en una entrevista que brindó a Catalina Dlugi. “Convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Hay algunos puntos de convivencia televisiva. Yo todo lo que me tiran devuelvo”, admitió. Además, reconoció que le sorprendió la participación de Maximiliano López, expareja de Wanda, quien terminó por convertirse en una celebridad amada por el público por sus picantes intervenciones. “Me llama la atención la actitud de Maxi López, me encontré con un personaje inesperado. A lo mejor se acuerda que yo estuve en el casamiento de ellos. Espero que lo recuerden cuando distribuyan el puntaje”, lanzó.

Pero una vez iniciada la competencia, las rispideces entre Wanda y Luis comenzaron a notarse. En la gala del pasado jueves, donde el periodista tuvo dificultades para preparar unos ñoquis al fileto, la mediática salió a relucir en forma de broma que Luis ocupaba la primera mesa del programa e hizo una analogía con el mundo estudiantil, donde consideró que era el jugador más aplicado de todos pese a sus problemas con las pastas caseras. “¿Luis qué sería? El traga, que está primero... ¿Alguien le quiere cambiar a Luis para que no esté adelante?“, preguntó Nara.

Luis Ventura presenta su plato a los chefs

Al llamarlo de esa forma, el periodista le respondió: “Yo no quiero cambiar. Me quiero quedar en mi lugar. Siempre fui un número uno”. Desde su mesa, Esteban Mirol esbozó una teoría graciosa sobre que al presidente de APTRA deseaba estar cerca de su enemiga pública, a lo que Wanda consultó irónica: “¿Luis quiere estar cerca mío?”. Siguiéndole el juego, Ventura le recordó: “Y sí, guita me diste... si habré vendido ejemplares”.

“Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”, retrucó la modelo. Aunque el periodista no dio el brazo a torcer y lanzó: “Vos ganaste más, quedate tranquila”. Pasado algunos minutos, Wanda Nara volvió a retomar el chiste del alumno ejemplar cuando invitó a Luis Ventura a mostrar su plato terminado a los jurados: “Llegó el momento del alumno más traga de todos porque no abandona el primer lugar”.