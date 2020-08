Sandra Borghi defendió a la modelo y contó detalles de la charla que tuvieron cuando dio positivo de coronavirus Crédito: Captura de pantalla

Desde que Nicole Neumann contó que dio positivo en coronavirus enfrentó varias polémicas: primero por los dichos sobre su empleada doméstica, y después por un nuevo enfrentamiento con Fabián Cubero. La periodista Sandra Borghi la defendió de las críticas y reveló detalles del conflicto.

Recordemos que en las últimas horas Neumann hizo un descargo en sus historias de Instagram, donde mostró capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su empleada doméstica, bajo el título: "Para los mentirosos".

En el texto la modelo afirmó que quienes "filtraron" a los medios de comunicación su diagnóstico de COVID-19 positivo, fueron el padre de sus tres hijas, y su novia, Micaela Viciconte. En la charla vía WhatsApp los describió como "nefastos" y asegura que "hacen cualquier cosa para ser noticia".

También explicó en primera persona lo ocurrido con la mujer que trabaja en su casa, y negó haberla dejado "librado a su suerte". En Nosotros a la mañana (eltrece) programa donde Neumann es panelista, hablaron sobre el tema y Borghi sorprendió a sus compañeros con una fuerte defensa a la modelo.

La defensa de Sandra Borghi a Nicole Neumann: "Sabemos cómo son las cosas en realidad" - Fuente: eltrece 02:46

"Nicole decidió contar eso y mostrar los chats porque alguien la llamó y le dijo: 'Che, acaban de llamar fulanita y menganito, para contar que tu empleada tiene coronavirus'; por eso ella sale a decirlo abiertamente", aseguró la conductora.

"Hasta acá ella, como toda madre, trató de proteger la imagen del padre y de preservar la integridad mental, física, y psicológica de sus hijas [Indiana, Allegra y Sienna]", continuó Borghi.

Más adelante la periodista dejó en claro que "conoce cómo son las internas de la pareja", y que el equipo televisivo del programa también, pero que al ser una cuestión familiar siempre respetaron que fuese la modelo quien dé su versión de los hechos.

"La verdad yo cuando conocí a Nicole le dije: 'Son dos años de pelea y después se pasa', pero esta es la historia de nunca acabar; así que lo quiero contar porque yo también estoy separada y no puedo creer las cosas que escucho", explicó.

Luego aseguró que cuando la modelo supo que era positivo lo primero que hizo fue llamar al exfubtolista: "Ella le dijo que las nenas no podían salir, pero que le abría las puertas de su casa para que él entrara y se quedara en la habitación de las nenas todo el tiempo que quisiera".

"'Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas', fue la actitud de Nicole. Y la respuesta de él fue: 'Bue. no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'", sentenció la conductora. Y cerró: "Digamos las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque la conocemos y tenemos pruebas de lo que estamos diciendo".