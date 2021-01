Sandra Domínguez, sobre la salud de Carmen Barbieri: “Ayer, el cuerpo no le respondía, pero estaba luchando”

Este sábado, Marcelo Polino, profundamente conmovido, dio la noticia que nadie esperaba escuchar: Carmen Barbieri se encuentra en estado de coma farmacológico. La actriz debió ser intubada por complicaciones pulmonares derivadas de su cuadro de coronavirus. Horas más tarde, la mejor amiga de la capocómica, Sandra Domínguez, brindó detalles de su último contacto Barbieri y pidió que recen por ella.

En diálogo con el programa El run run del espectáculo, Domíngez reveló: “Tuve un contacto reciente con ella, pero no puedo detallar cómo. Ella estaba fuerte y luchando”. Y deseó: “Espero que toda la fuerza que le enviamos en oración se una a la fuerza de ella”.

“Ella no estaba débil de ánimo ayer; estaba luchando. Su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando. Y sabía que su traslado a terapia intensiva iba a ser para bien”, aseguró la actriz.

A su vez, Domínguez hizo un pedido a los televidentes: “Quiero que todos recemos. Es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella”.

Con respecto al estado actual de la capocómica, su amiga indicó: “El único que tiene acceso a esa información es su hijo Federico [Bal]. Él armó un grupo de WhatsApp con los amigos e informó, entre las 12 y las 13 horas, que Carmen había entrado en coma farmacológico y que su estado no era el mejor”.

Domínguez, además, compartió en los últimos días emotivos mensajes para su entrañable compañera. En su cuenta de Instagram compartió dos imágenes junto a ella. En la primera, escribió: “Amiga, hermana, leona: con más fuerzas, con más luz, con toda la garra de guerrera que sos, acá estamos unidas e invencibles. Toda la energía de la gente que te ama, la de tus amigos y familia. Salimos, leona. ¡Vamos, carajo!”.

En el segundo mensaje, del sábado por la tarde, la actriz escribió: “Esta belleza de mujer nos necesita. Juntemos fuerzas y energía positiva y sanadora contra todo mal. Amén. ¡Vamos! ¡Salí adelante, guerrera! Te amo”, junto a los hashtags #OremosxCarmen, #Sanación y #Fe.

Barbieri se encuentra internada desde el 20 de enero, tras contagiarse de Covid-19 y desarrollar una neumonía bilateral. El jueves trascendió la noticia de que había sido trasladada a terapia intensiva luego de que su cuadro se complicara.

LA NACION