Santiago Del Moro va a ser papá por tercera vez: “¡Felicidad total!”

“¡Buen día, bienvenidos a LAM! No se pierdan el programa de hoy porque tenemos un bombazo que es un embarazo confirmadísimo”, así comenzó su programa este jueves Ángel De Brito. Ante la intriga del panel, el conductor no paraba de resaltar que el personaje en cuestión era muy famoso y que la noticia era una verdadera sorpresa.

Al parecer, la primicia le llegó a Andrea Taboada por Instagram, quien inmediatamente se la comunicó a su compañero para que la confirme con los protagonistas. “Le llego a Andrea Taboada y yo lo tuve que confirmar. Al toque me contesto: ‘¡Felicidad total!’”, reveló el conductor del ciclo de eltrece, que enseguida contó que el embarazo ya cumplió las 12 semanas.

Mientras las panelistas bromeaban y señalaban a De Brito como “el terror de las embarazadas”, el periodista (con apoyo de su colega) comenzó a dar las tradicionales pistas: “Es una pareja tapa de revista por talento y por fama”, lanzó aunque inmediatamente aclaró que el famoso es él. “ No es amigo de las notas. Es una familia bajo perfil. En este mismo momento la persona famosa tiene un trabajo de muchísimo éxito, por lo general hace muchas cosas a la vez ”, advirtió.

En cuanto a su verdadera profesión, el conductor indicó que este personaje se dedica a varias actividades artísticas, entre ellas la actuación y la conducción. “En breve empieza un programa nuevo”, agregó, pista que hizo que varias “angelitas” den con la identidad del famoso en cuestión. Las primeras en adivinar fueron Maite Peñoñori y Mariana Brey, quienes confirmaron que “el embarazo es grosísimo”.

Tras agregar que la pareja ya tiene dos hijos en común, De Brito decidió terminar con el misterio. “ Va a ser papá, está esperando su tercer hijo Santiago del Moro ”, anunció con bombos y platillos. Mientras las panelistas festejaban la noticia, el periodista contó que en la noche de ayer pudo comunicarse con el futuro papá, quien le confirmó la información. “ Ayer hablé con él, estaban re contentos y me dijo que ya hoy podía contarlo. María (su mujer) esta de 12 semanas. Ayer se lo contaron a las nenas y ya lo sabe parte de la familia ”, concluyó.

Juntos desde la adolescencia, Del Moro y Sánchez se conocieron en Tres Algarrobos, el pequeño pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires de donde ambos son oriundos. Aunque suelen mantener su historia de amor lejos de lo mediático, ella es su gran compañera y la mujer de su vida, con quien tuvo a sus dos hijas Catalina, de 11 años, y Amanda, de 8.

“Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante”, contó alguna vez Del Moro sobre su esposa. “María no tiene el ‘qué lindo’ o el ‘qué bueno’ fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino”, agregaba.

Tras la confirmación, el conductor de MasterChef Celebrity publicó un breve video en su cuenta de Instagram para agradecer las salutaciones, al tiempo que confirmó que junto a su esposa se encuentran esperando una niña. “Simplemente paso para agradecerles de corazón y contar que estoy muy feliz, agradecido a la vida y a todos ustedes por estar siempre. Es cierto, vamos a ser padres nuevamente de una hermosa niña”, dice en el clip.