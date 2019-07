La actriz aseguró que sus dichos fueron intencionalmente recortados para "generar clicks" Fuente: Archivo

Scarlett Johansson se ha convertido en protagonista de una inesperada polémica, al hablar sobre las posibilidades interpretativas ilimitadas que debería tener como actriz y señalar a la corrección política como una suerte de limitación a esas posibilidades. Luego, sin embargo, ella misma aseguró que sus declaraciones habían sido "ampliamente sacadas de contexto" para "generar clicks".

"Como actor debería poder interpretar a cualquier persona, a cualquier árbol, a cualquier animal, porque ese es mi trabajo", dijo en un artículo publicado por la revista As If. "Siento que [la corrección política es] una tendencia en mi negocio y que tiene que estar presente por varias razones sociales. Sin embargo, en ocasiones se pone incómodo cuando afecta al arte, porque creo que el arte debería estar libre de restricciones. (...) Creo que la sociedad estaría más conectada si permitiéramos que otros tuvieran sus propios sentimientos y no esperemos que todos se sientan como nosotros", continuó.

Este domingo, la actriz envió un comunicado en el que aclaró que sus comentarios fueron "editados para ganar clicks" y que fueron "ampliamente sacados de contexto".

"La pregunta que estaba respondiendo en mi conversación con el artista contemporáneo David Salle era sobre la confrontación entre la corrección política y el arte", dijo Johansson. "Personalmente creo que, en un mundo ideal, cualquier actor debería poder interpretar a cualquier personaje porque el arte, en todas sus formas, debería ser inmune a la corrección política. Ese es el punto que estaba planteando, aunque no se haya interpretado así".

Luego, agregó: "Reconozco que, en realidad, hay una gran discrepancia dentro de mi industria que favorece a los actores caucásicos y cisgénero, y que no todos los actores han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido. Sigo apoyando que haya diversidad en todas las industrias y seguiremos luchando por proyectos donde todos estén incluidos".

El año pasado, Johansson renunció a interpretar a un hombre trans en la película Rub & Tug, luego de que en las redes muchos criticaran que el papel hubiera quedado en manos de una actriz cisgénero. "A la luz de las recientes cuestiones éticas que rodean a mi casting como Dante Tex Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto", dijo la actriz en ese momento.

En 2016, en tanto, fue objeto de una amplia controversia cuando protagonizó una adaptación del éxito japonés de anime Ghost in the Shell y los fans se mostraran decepcionados de que una actriz japonesa no fuera elegida para el papel principal.