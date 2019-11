Scarlett Johansson habló de su presente en una entrevista Crédito: Agencias

Con una carrera a cuestas que supera las dos décadas, y con solo 35 años, Scarlett Johansson es una de las figuras más importantes de Hollywood. La actriz de Los vengadores, que pronto se casará con su novio Colin Jost, brindó una entrevista con Vanity Fair y, por primera vez, se animó a hablar de su matrimonio con Ryan Reynolds.

La actriz es una de las principales figuras del universo Marvel Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Johansson y Reynolds comenzaron a salir en 2007, en 2008 se casaron, y la relación duró hasta que se divorciaron, en 2011. Scarlett tenía 23 años y el actor de Deadpool, 32. Fue un romance breve, en el que ambos cuidaron mucho su privacidad. Y a ocho años de su final, ese momento aún deja una importante huella en la vida de la actriz.

Si bien no nombra al actor por su nombre, indudablemente se refiere a él cuando se detiene a reflexionar sobre su primera experiencia como casada. En esa entrevista, Johansson expresa: "La idea de armar una familia y que funcionara, eso me gustaba. Pensaba que podía ser maravilloso. Siempre lo quise, y la idea estaba bien. También busqué eso en el matrimonio con el padre de mi hija (en referencia a su relación con Romain Dauriac). Pero bueno, la primera vez que me casé tenía 23 años, no comprendía bien qué significaba el matrimonio. Quizá lo tenía todo idealizado, pero esa es una parte diferente de mi vida. Ahora siento que estoy en el lugar correcto, siento que puedo tomar otro tipo de decisiones. Creo que estoy más asentada de lo que supe estarlo en el pasado".

Sobre Allen, Johansson dijo: "Con Woody tengo una cercanía, él y yo somos amigos" Fuente: Archivo

En otro tramo de la extensa entrevista, Johansson habló de su relación con Woody Allen. La intérprete fue la actriz fetiche del director durante varios años, y bajo sus órdenes protagonizó éxitos de taquilla como Match Point o Vicky Cristina Barcelona. Y sobre la figura de ese realizador, quien enfrentó cargos de abuso sexual por parte de su hija, Scarlett comentó: "Esa fue parte de mi experiencia. No sé nada más que lo que sabe cualquier persona. Con Woody tengo una cercanía, él y yo somos amigos. Pero no tengo una percepción que vaya más allá de mi relación con él".

En un momento de la industria en el cual muchas artistas no dudan en denunciar injusticias, disparidad salarial, irregularidades, abusos o malos tratos, Scarlett es una de las voces más respetadas de Hollywood. Y en el marco de ese tema, ella concluyó: "No puedo mentir con respecto a lo que siento sobre las cosas que me rodean. No tengo esa capacidad, y simplemente no es una parte de mi personalidad. No quiero tener que recortar lo que digo, o moderar lo que creo u opino. No puedo vivir de esa manera. Esa no soy yo. Y también creo que cuando una tiene ese tipo de integridad, probablemente vayas a molestar a algunas personas, pero supongo que así es como funcionan las cosas".