En el 2013, cuando Scarlett Johansson presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia la película Bajo la piel, de Jonathan Glazer, recibió una respuesta del público que no se esperaba, la cual terminó llevándola a un quiebre emocional.

Así lo contó el director artístico de la Mostra Alberto Barbera, quien en el arranque de la edición 2023 del festival recordó momentos memorables de años anteriores en una entrevista con The Guardian. El director dijo que hace 10 años, Johansson estuvo a punto de llorar cuando el film que representaba fue abucheado por los asistentes.

“ Fue una de las peores proyecciones a las que he asistido. Fue la única vez que el público abucheó una película. A Scarlett casi se le saltan las lágrimas”, rememoró Barbera. “Intenté decirle: ‘No te preocupes, con el tiempo la película será reconocida’”, añadió. “Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora es una película de culto” .

Scarlett Johansson en Bajo la piel, de Jonathan Glazer Archivo

En Bajo la piel, Johansson interpreta a una alienígena entre humanos que intenta pasar desapercibida mientras se aprovecha de los hombres en Glasgow. Algunas escenas no tenían guion, y Johansson improvisaba con civiles desprevenidos con una cámara oculta.

Esta no es la primera vez que alguien hace alusión a los abucheos. En 2014, la actriz contó su reacción a los mismos, calificando el momento de “muy extraño.”

“Era la primera vez que veía la película con público y la primera vez que la veía terminada. Estaba en un entresuelo enorme, así que me sentí muy expuesta”, recordó. “Al final, cuando se encendieron las luces, se oyó a la gente aplaudir y abuchear al mismo tiempo, pero con el mismo entusiasmo. No sabía cómo reaccionar”, continuó Johansson en aquel momento. “Creo que me quedé... No diría perturbada, pero sí algo conmocionada” .

“Miré a Jonathan y estaba encantado. Absolutamente encantado”, añadió. “Salimos del teatro y yo pensaba, ‘Eso fue tan extraño’, y Jonathan decía, ‘¡Esa fue la mejor reacción! Fue el sonido más increíble que he oído en mi vida’”, agregó sobre las diferentes reacciones que tuvieron.

Johansson también habló con Harper’s Bazaar UK sobre la respuesta que tuvo la película en el festival más famoso de Italia. “Cuando proyectamos la película en Venecia, la gente aplaudía y abucheaba, se quedaba sin habla, gritaba, era una locura”, dijo. “Pero estaban comprometidos y esa es realmente la cuestión”.

Johansson, en la alfombra roja del Festival de Venecia 2013 Andrew Medichini - AP

“Personalmente, como espectadora, quiero vivir una experiencia cuando veo una película, ya sea que me encanta, la odio o lo que sea... Quiero seguir pensando en ella tres días después y que los efectos visuales se me queden grabados en la mente”, reflexionó Johansson.

La actriz también habló sobre el particular largometraje y su sensación al respecto. “Cuando veo la película es un viaje tan personal que me resulta difícil salirme de él y decir ‘esta es una película sobre el nacimiento del miedo’ o ‘el amor y el sexo’ o lo que sea”, explicó. “No puedo ver nada de eso porque me quedo paralizada por el miedo”.

“Estoy segura de que dentro de unos años podré decir: ‘Vaya, están todos estos temas y asuntos en ella...’ El otro día alguien nos pidió a Jonathan y a mí que describiéramos la película y los dos nos quedamos sentados y dijimos: ‘Siguiente pregunta’”, manifestó Johansson.

Hace poco, la estrella habló de su rol en la industria del cine. La historia de Johansson en Hollywood no ha sido fácil, sobre todo porque ella misma sintió que su carrera terminaría pronto al ser hipersexualizada por la industria cuando era muy joven. La actriz dijo que se vio tan “cosificada” y “encasillada” que le hizo perder la esperanza de que fuera posible lograr diversificar sus personajes. “ Me convertí en una especie de objeto y estaba tan encasillada de esta forma que sentí que no recibía las ofertas de trabajo para lo que quería hacer ”, dijo en un episodio del podcast “Armchair Expert”, de Dax Shepard, en donde dejó ver la cara menos agradable de la industria.

Scarlett comenzó con las audiciones desde niña, al debutar profesionalmente como actriz a los ocho años en el teatro, en la obra Sophistry. Luego, un año después, llegó su primer trabajo en el cine con la película Un muchacho llamado Norte, en 1994 y protagonizada por Elijah Wood. Después, su actuación en El Hombre que Susurraba a los Caballos, bajo la dirección de Robert Redford, le dio más reconocimiento, mientras que también compartió créditos junto a Thora Birch en Ghost World, en 2001.

