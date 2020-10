Esta noche regresa This Is Us: a tener listos los pañuelos; aquí, un repaso por el final de su cuarta temporada a horas del estreno de la quinta

Esta noche vuelve el drama familiar de Dan Fogelman que se convirtió en un verdadero suceso: This Is Us. La serie nominada al Emmy estrena su quinta temporada, con episodio doble, a las 23, por la pantalla de Fox Premium.

En esta nota, un repaso por cómo terminó la cuarta temporada, y los interrogantes que deberán ser respondidos en este esperado regreso.

*ATENCIÓN: SPOILERS A CONTINUACIÓN

*La enfermedad de Rebecca, el recuerdo de Jack... y la presencia de Nicky

Luego del impacto que generó la muerte del patriarca de la familia Pearson, Jack (Milo Ventimiglia) -impacto que todavía sigue vigente en muchos pasajes de la serie-, This Is Us ahora está redirigiendo su narrativa hacia la triste enfermedad degenerativa de Rebecca (Mandy Moore), quien padece, por lo que hemos podido vislumbrar a pesar de que no se ha confirmado todavía, demencia senil. En el final de la cuarta temporada, su inminente muerte en la casa de Kevin (Justin Hartley) reúne al clan, pero con notorias ausencias. De hecho, esa angustiante viñeta se convirtió en el epicentro de varios misterios a resolver, como suele suceder con los flashforwards del drama.

¿Por qué no está Miguel, su segundo esposo, a su lado? ¿Por qué no está su hija Kate? Por otro lado, también se especuló con los pormenores de la presencia de su cuñado al borde de la cama. A Nicky (Griffin Dunne) le vemos un anillo en su mano que muchos interpretaron como un guiño a Jack. ¿Acaso Rebecca lo confunde con el fallecido Pearson? Muchos interrogantes que deberán ser resueltos en esta vuelta. Asimismo, cabe destacar que la enfermedad de Rebecca la hace viajar al pasado -particularmente a los inicios de su relación con Jack, como se retrató en el episodio "Clouds"-, y así es cómo los recuerdos de su esposo se empiezan a sentir más vívidos, por lo cual hay que prepararse para muchas dosis de nostalgia.

*Kate y Toby se dan otra oportunidad

El matrimonio de Kate (Chrissy Metz) y Toby (Chris Sullivan) está en ruinas para el final de la cuarta temporada, ya sea por cuestiones de peso (la desconexión de él con su hijo Jack, quien nace con su visión comprometida), como por motivos menos sustanciales (un beso robado que descoloca a Kate). Sin embargo, ambos siguen apostando por su relación, e incluso toman la decisión de volver a ser padres. En un astuto montaje paralelo, vemos cómo la pareja debate al respecto, mientras un personaje femenino que nunca había formado parte de la serie tiene su propia narrativa en el mismo capítulo. ¿En qué punto se unen ambos relatos? La mujer, Hailey (Adelaide Kane), es nada menos que la hija de Kate y Toby, ya que en el futuro del drama visita en el hospital a Jack (Blake Stadnik), quien acaba de ser padre de una niña a quien, con su esposa Lucy (Auden Thornton), llaman Hope. Hailey le dice "hermano", por lo cual no habría dudas. De todos modos, es el recorrido de Kate el que ahora estará bajo la lupa. Fogelman ya había adelantado que la quinta temporada habla sobre el renacer, y seguramente se refería, entre muchas subtramas, a esta historia en particular.

*La tensión entre Randall y Kevin alcanza su pico

En medio de la celebración del cumpleaños del pequeño Jack, Kevin atraviesa un torbellino emocional. Por un lado, recibe la noticia de que será papá de boca de Madison (Caitlin Thompson), con quien tuvo un encuentro ocasional. Como la serie nos venía anticipando, Kevin endereza su vida y su deseo de ser padre se iba volviendo cada vez más fuerte, por lo cual le promete a la joven estar allí en cada paso que ella decida dar. Lo que desconcierta, claro, es que en el futuro vemos a sus hijos, pero no así a Madison, y tampoco podemos precisar que Kevin se casó con ella. En este sentido, las imágenes de sus ex, Cassidy y Sophie, aunque breves, tendrán un porqué.

Por otro lado, en ese día de festejo, Kevin protagoniza junto a Randall (Sterling K. Brown) una de las escenas más duras de toda la serie, una discusión que se les va de las manos a ambos, y en la que se dicen frases que tardarán en perdonarse. Así lo confirmó su showrunner: el camino a la reconciliación será largo. ¿El detalle esperanzador? Ambos están junto a su madre en esos últimos suspiros, pero aún así se los nota distantes, y los años de distancia son un factor a tener en cuenta.

Cuándo y dónde verla. Hoy, miércoles 28, a las 23, se podrán ver los dos primeros episodios de la quinta temporada de This Is Us por Fox Premium. Además, para quienes no hayan visto las temporadas anteriores, también podrán hacerlo en la plataforma de streaming DIRECTV GO.

