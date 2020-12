Cachete Sierra vio su intimidad vulnerada con la filtración de una serie de fotos Crédito: Instagram Cachete Sierra

El actor Agustín Cachete Sierra, que este año se convirtió en la revelación del reality de eltrece Cantando 2020, vio vulnerada su privacidad al filtrarse una serie de fotos íntimas que se viralizaron en las redes sociales.

La noticia la dio a conocer el conductor Ángel de Brito este jueves en su programa Los ángeles de la mañana, ciclo en el que el actor explicó el origen de dichas fotos y cómo se siente al ver que las mismas fueron difundidas.

"Eso es de un video de bienvenida de Sex", dijo Sierra, en referencia a la obra de José María Muscari Sex virtual, que se realizó durante la cuarentena y que luego, al flexibilizarse las restricciones por la pandemia de coronavirus, pasó a llamarse Auto Sex, iniciativa de la que el actor decidió no formar parte, y que debutó el 21 de noviembre en el Autocine Mandarine Park de Punta Carrasco.

"Es material de Sex que se filtra. Lamentablemente se sigue filtrando. Hay cosas de Sex para filtrar, se filtraron y no está bueno", remarcó. "Si hay alguien que lo tiene y lo quiere filtrar, nosotros nos dedicamos a bloquearlo, pero más que eso no podemos hacer", concluyó Cachete, con un dejo de resignación en su actitud, y remarcando que, al ser trabajo, decidió actuar en Sex virtualmente, aunque eso implicara un riesgo. "Yo tenía miedo de hacer la obra así porque no es lo mismo que en un teatro", manifestó.

En una entrevista con LA NACION, Sierra, uno de los firmes candidatos a ganar el Cantando 2020, hizo mención, justamente, a cómo se lleva con la virtualidad, especialmente cuando quiere iniciar un vínculo con otra persona. "Trato de llevarme muy bien, pero es peligroso conocer gente por redes, prefiero que me la presenten", manifestó. "Cada tanto sucede, no voy a mentir, y likeo una foto, intercambio mensajes. Con la pandemia todo quedó postergado y de a poco va queriendo", añadió, para luego compartir que está iniciando algo sin rótulos con una persona, pero sin celeridad.

"Hay alguien que me mueve el piso, pero vamos paso a paso, tranquilo. En algún momento me gustaría formar una familia, tener hijos. Me encanta ese plan", le contaba el exFloricienta a este medio.

