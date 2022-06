¿Se viene la convivencia? Tras volver de México, Rusherking habló sobre su romance con la China Suárez: “Estamos muy bien”

Recién llegado de México, Rusherking pasó por el estudio de Radio Urbana Play y cantó junto a Alejandro Lerner alguno de sus temas. A la salida, el cantante de rap habló con Socios del espectáculo sobre su relación con la China Suárez y sus vacaciones en México.

“Alto programa. Siempre venimos, nos sentimos como en casa con Andy, así que contentos”, dijo Rusherking mientras se retiraba de estudio desde donde se emite el programa de Andy Kusnetzoff. Y enseguida, habló de cómo es cantar los clásicos de Alejandro Lerner, esos que escuchaba desde pequeño en su casa. “ Mucho respeto, lo escucho y lo miro con admiración porque lo amo, literalmente. Es un capo y me abrió muchas puertas. Dejarme formar parte de sus temas y cantarlos acá para mí es un lujo ”, expresó el trapero.

Lo cierto es que, tanto a nivel profesional como personal, Rusherking, de 22 años, está atravesando uno de sus mejores momentos. Si bien en las últimas horas circularon rumores de que habría planes de convivencia con la China Suárez, el cantante no hizo referencia al tema pero sí habló de sus vacaciones en México junto a la actriz: “Me fui de vacaciones, descansé, todo tranquilo. Ahora volvimos a trabajar, así que muy contento”, reveló sin querer dar detalles.

La China Suárez y Rusherking disfrutaron de unas vacaciones en México

“¿Cómo está ese amor con la China?”, indagó la cronista del ciclo de chimentos de eltrece, intentando saber algo más. Entre risas, y algo tímido, el cantante confesó: “Muy bien, está muy bien”. Y ante la insistencia de la periodista, mostró su incomodidad: “¿Qué más querés saber? Ya está. Estamos muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Vos estás bien?”, le preguntó intentando cambiar el foco de la entrevista. Tras averiguar sobre el estado sentimental de la notera, Rusherking intentó hacerle gancho con su hermano y la invitó a ver su próximo show.

A fines de mayo, Rusherking -cuyo nombre real es Thomas Nicolás Tobar- habló abiertamente sobre su relación con la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, durante su paso por el programa PH: Podemos hablar. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. “ Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso ”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez, otra de las invitadas. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió él.

Ante la insistencia del resto de los invitados, Thomas relató como se conocieron con Suárez y quien dio el primer paso. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

Ese momento marcó un quiebre y dio paso a un encuentro. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató y reconoció que “la primera noche de amor fue acá”, no en España.

A pesar de haber estado en pareja durante mucho tiempo con María Becerra, Rusherking no estaba acostumbrado al acoso mediático. “Tuve la mala suerte de que me pasó lo de los Martín Fierro, que me grabaron cuando estaba ahí en una, pero no me gusta exponerme y menos en una fiesta. Estar ahí con alguien que recién estoy conociendo me parece mucho”, explicó sobre el momento en que su romance con la actriz pasó de ser un rumor a una confirmación.

“A mí no me gusta esto de las cámaras, no estoy acostumbrado. Yo soy de Santiago del Estero, nací allá, me crie ahí toda mi vida, me vine a Buenos Aires hace cuatro años”, reconoció. “Fue fuerte y todavía lo es, porque vine para PH y había como cuatro cámaras abajo. Es nuevo para mí, pero me voy adaptando. Tengo un equipo muy bueno, por suerte, y unos amigos que me acompañan, opinan y me aconsejan sobre todo. Ahora la estoy remando, pero al principio la pasé mal”, aseguró.