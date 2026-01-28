MasterChef Celebrity: Donato de Santis se hartó de la soberbia de uno de los participantes y le puso los puntos

Luego de la eliminación de Esther Goris, los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron una nueva ronda de desafíos. Este martes, al llegar al estudio se encontraron una vez más con misteriosas cajas sobre sus estaciones, que marcarían el rumbo del programa.

Pero esta vez las cajas eran especiales: no eran de cartón ni de madera, sino armadas con masa y adentro escondían frutas, chocolates y otros ingredientes dulces. “Esta noche no hay receta”, adelantó Damián Betular, despertando las quejas generales de los participantes.

Y agregó: “Tienen una caja misteriosa muy especial, así que los invito a probar eso que rompieron para que se den cuenta por qué es tan especial”, revelando de esa manera que la caja en sí era comestible. Quien finalmente reveló cuál sería el desafía de la noche fue Donato de Santis: “Tienen que realizar un plato dulce que incluye la galleta que acaban de romper. Cuentan con 50 minutos para hacerlo”.

Inmediatamente, el chef italiano explicó que ese lapso, diez minutos menos de los que cuentan habitualmente, podía estirarse si cumplían con otro desafío. Y Germán Martitegui les informó: “Como verán, acá adelante hay seis tablas con elementos para hacer actividades que son muy sencillas y muy precisas en cualquier cocina. Hoy, cada una de estas actividades va a ser para ustedes una posta. Es decir que van a tener una carrera de seis postas y en total tienen ocho minutos para terminarlas”.

“Esta miniprueba la van a jugar divididos en un trío y dos parejas”, sumó Betular. El trío, compuesto por Evangelina Anderson, Agustín “Cachete” Sierra y Ian Lucas debió hacerse cargo de dos postas: en la primera debieron rayar dos zanahorias y en la otra armar seis alfajores de dulce de leche.

La dupla conformada por el Chino Leunis y Marixa Balli tuvo que exprimir un limón y separar la clara de la yema de tres huevos. La Reini y Rusherking, en tanto, enfrentaron el desafío de armar una masa con las cantidades de agua y harina que se encontraban en la mesada, y batir una crema a punto chantilly. Hasta que, a criterio de los jueces, una posta no estuviera completada como correspondía, el grupo siguiente no podía comenzar con su trabajo. La dificultad principal quedó revelada a último momento: cada participante podía usar solo una de sus manos.

Luego, Wanda Nara dio a conocer cuál era el beneficio de La Reini, quien portaba la medalla dorada por haber tenido el mejor desempeño durante la ronda pasada. La influencer obtuvo la posibilidad de hacer una llamada telefónica a la persona que eligiera para que la asesorara en su preparación. La persona elegida fue Walter, su asesor de comida china, que le recomendó que usara higos, frutillas y cerezas en su plato.

Antes de que termine el tiempo, Wanda se acercó a Ian y a Evangelina para preguntarles si están solteros y la pareja -o expareja- del certamen se prestó al juego de responder su cuestionario picante, aunque los dos dejaron en claro que en este momento están “solos”.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente para que los miembros del jurado degustara su preparación fue Marixa Balli. La actriz y cantante preparó un falso shortbread con queso crema, ralladura de naranja y frutas caramelizadas.

“La cremita tiene un poco de contraste... Es un queso crema quizá necesitaba el jugo de la frutilla, un poco almibarado, para contrarrestar la acidez típica del queso crema. Pero lo encuentro muy suficiente, bien preparado y bien presentado”, consideró Donato, luego de probar.

“Me gusta que hayas mezclado fruta en compota y fruta fresca. Eso hace que tenga varias texturas. En particular a mí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de azúcar la compota, pero en líneas generales está bien”, coincidió Betular.

Luego llegó el turno del Chino Leunis y su tarteleta de crema catalana con frutos rojos. “Está muy bien lo de adentro, pero yo no la llamaría crema catalana. Diría que es crema de vainilla. Me gusta la mermelada, pero tiene bastante. Lo que me parece que le saca protagonismo es la cantidad de masa”, consideró el maestro pastelero.

“Estaba lleno de dudas cuando pasé por tu estación. Creía que se te iba a romper todo cuando lo desmoldaras y no pasó; pensé que la crema catalana iba a quedar líquida y quedó bien... Me equivoqué. Está bastante bien”, reconoció Martitegui.

Ian Lucas, a su vez, presentó un trifle de galletitas, chocolate blanco, mouse de chocolate y frutos rojos. “Es muy rico, pero es muy difícil de comer. Debería ser más aireado, fácil de llegar hasta el final. La mousse de chocolate, que es lo más duro, está encima”, observó Martitegui.

“Hay mucho trabajo, lo quisiste poner todo. Es verdad lo que dijo Germán, que es difícil de comer, pero el sabor es bueno”, sintetizó De Santis.

Cachete Sierra, en tanto, dio a probar una tarteleta con curd de limón, cerezas, frutillas y ralladura de cítricos. “Me gusta mucho este sabor a limón. La masa está bien fina, pero el punto de cocción está ahí, 30 segundos más y se te quema”, observó Donato. Betular, a su vez, destacó el “excelente trabajo”.

Evangelina Anderson pasó luego al frente muy orgullosa con su tarta invertida de peras. “La idea me parece maravillosa, pero tiene un tema de proporción. Están muy bien cocinadas las peras, pero es tan finita la pera que no se llega a lucir”, explicó Betular. “Con más fruta y la masa más fina sería espectacular”, coincidió, una vez más, Martitegui. Y Wanda, que probó el plato, la llenó de elogios.

En anteúltimo lugar pasó La Reini, con su cheesecake con frutos rojos. “Confirmo que no necesitás más asesores: sola cocinás muy bien. La mousse de queso está súper fresca y la proporción con el relleno es de las mejores que hemos visto hasta ahora”, indicó Martitegui. “Este falso cheescake o torta mousse de queso está muy bien”, sintetizó Betular.

Para el final quedó Rusherking, y en ese momento se produjo uno de los momentos más tensos de la noche. El rapero presentó una tarta de manzana con mantequilla de maní, almendras y queso crema con salsa de licor de café y canela. “¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué siempre me ponen al final? ¿Tienen algo conmigo?“, preguntó, canchero, mientras los miembros del jurado degustaba su preparación.

“Quizás es por orden alfabético”, ironizó Martitegui, restándole importancia a su observación. “O por dificultad de pronunciación”, sumó el chef italiano. “Siento que me la van a dar, pero siento que está bien el plato, está rico. Tienen una mala onda estos tres”, disparó el participante, con soberbia.

“Aunque sea con buena onda, la agresividad siempre es una muestra de inseguridad”, indicó, con tranquilidad, Donato. Y Betular indicó: “La idea es brillante, pero la ejecución, un 0,5. Es un proceso llevar lo que uno tiene en la cabeza al plato terminado. De la cabeza a las manos hay un largo tramo. Las manzanas están bien, el relleno de mantequilla de maní me encanta, pero le falta más. Y para mí no hacía falta salsa de manteca, porque ya tenía demasiada y se te impermeabiliza un poco el paladar”.

“Ser original tiene sus riesgos y sus consecuencias. A mí no me gusta la combinación. La masa, la manteca de maní y la manzana me parecen todas la misma textura. No logro saber qué hay y qué no hay”, cerró Martitegui.

Solo faltaba definir quiénes eran los concursantes que pasarían al balcón y quiénes se alzarían con el temido delantal gris. Después de deliberar, llamaron primero a La Reini, a Balli y a Sierra para anunciarles que los suyos habían sido los mejores de la noche y que, por eso, pasaban directamente a la noche de beneficios.

Después, hicieron pasar al frente a Ian Lucas y Rusherking y les dieron sus delantales grises. Solo quedaba saber el destino de Anderson y Leunis: el Chino subió al balcón con sus compañeros y la exvedette también pasó a la noche de última chance.