Sergio Lapegüe: “Le tengo mucho miedo a la segunda ola”

Hace una semana, Sergio Lapegüe regresó a la conducción del noticiero de los mediodías de eltrece y a medida que van pasando las horas al aire se siente más seguro. El periodista estuvo muy grave cuando transitó el Covid-19 y estuvo en terapia intensiva dos semanas, a punto de ser intubado.

“Todavía tengo neumonía grave que se va mejorando con el paso de los días”, contó Lapegüe en Intrusos, por América. “Es un proceso lógico del Covid, estuve 21 días internado y 14 en terapia. Fue complejo, toqué fondo porque estuve a punto de ser intubado. Me lo dijeron los médicos después, porque ahí no te das cuenta. No podía levantar una mano y mucho menos levantarme de la cama, porque te agitás. Los pulmones estaban cerrados, me bajoneé, mi familia me confesó que ellos pensaban que me moría. Los médicos me decían que tuviera fe, que iba a poder, pero no me decían lo grave que estaba”.

Lapegüe habló luego de la emoción que le provocó el cariño de la gente. “Había quienes rezaban, me llevaban estampitas, cartas y eso es muy lindo”. Y se sinceró: “le tengo mucho miedo a la segunda ola. Ya me anoté para darme la vacuna y me dijeron que con una dosis es suficiente”.

