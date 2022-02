Seth Rogen y una incendiaria opinión sobre los Oscar

Como es habitual todos los años, la semana en la que se anuncian las nominaciones de los premios Oscar genera todo tipo de discusiones. Cuáles fueron las películas que quizá recibieron más de lo que merecían, cuáles fueron las grandes olvidadas y debates en esa línea, florecen en redes y entre los cinéfilos del mundo. Sin embargo, el descenso en términos de rating que esa ceremonia atraviesa en ediciones recientes también se convirtió en materia de opinión. Y al respecto, Seth Rogen tuvo una lapidaria opinión.

El guionista y actor brindó una entrevista para Insider y dio su punto de vista sobre qué es lo que está sucediendo con la televisación de los Oscar, y por qué hay cada vez menos televidentes atentos a mirar la prestigiosa ceremonia. En esa nota, Rogen exclamó: “No entiendo por qué a la gente del cine le importa tanto saber qué piensa el público sobre unos premios que nos damos a nosotros mismos. A mí parecer, quizá a la gente no le importe y listo”.

Los premios Oscar y el rating, totalmente desencontrados

Más adelante, el protagonista de Ligeramente embarazada, continuó su explicación a través de una contundente comparación: “En lo personal, a mí no me importa quién gana en los Automobile Awards. Y la verdad es que ninguna otra industria espera que todos estén pendientes sobre qué premios se dan a sí mismos. Quizá simplemente a la gente ya no le interese más. Quizá eso fue algo que sucedió durante algún tiempo, pero ahora ya todos dejaron de preocuparse por ese tema. ¿Y por qué deberían hacerlo?”.

Sin lugar a dudas, Rogen derramó sal en la herida. A lo largo de los últimos años, los premios Oscar no logran conectar con el grueso del público, y su rating se desploma de manera precipitada. La emisión del 2020, en la que Parasite se convirtió en la gran ganadora, alcanzó los 23,6 millones de puntos en Estados Unidos, una cifra muy por debajo de los valores de otros años. Y su bien se trataba de un encendido por debajo de las expectativas, en el 2021 las alarmas se encendieron cuando el Oscar midió 9.85 millones, un total que representó un descenso mayor al cincuenta por ciento, con respecto al año anterior.

Por ese motivo, desde hace tiempo se están llevando a cabo todo tipo de maniobras que le permitan a los Oscar seducir a un público en fuga. Pero los responsables de los premios no parecieran tener la brújula del todo aceitada. Anuncios que luego son cancelados (como la categoría a Mejor película popular) o la figura de un anfitrión que va y que viene (este año, por primera vez desde el 2018, habrá un maestro o maestra de ceremonias), son algunos de los condimentos que procuran modificar, con la intención de levantar el rating.

El conductor Jimmy Kimmel, antiguo anfitrión de los Oscar, consideró que fue un error no nominar a Spider-Man en Mejor película.

En una reciente entrevista, Jimmy Kimmel (anfitrión de la ceremonia en 2018), criticó duramente a la Academia por no nominar a uno de los films más populares de los últimos meses, Spider-Man: No Way Home. El popular conductor aseguró al respecto: “La mayor decepción en mi opinión, y esto es algo por lo que estoy enfurecido, aunque me avergüence decirlo, es la omisión imperdonable de Spider-Man. ¿Por qué las nominadas a Mejor película deben ser serias? ¿Desde cuándo eso se convirtió en un requisito para ser nominado a un Oscar?”.

Los próximos Oscar se entregarán el 27 de marzo, en una ceremonia que sin lugar a dudas, tendrá en su rating a uno de sus principales protagonistas.