“Siento compasión por ella”: Demi Moore opinó sobre cómo la actual mujer de Bruce Willis lo acompaña en su duro presente

Durante los últimos días, Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, hizo referencia en varias oportunidades al estado actual de la estrella de Hollywood. En el marco del especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado), la actriz y activista detalló que el protagonista de Duro de matar ya no vive en la casa familiar, aunque permanece cerca, y explicó que si bien físicamente está bien, su cerebro “está fallando”.

Luego de que la modelo y actriz británica compartiera las novedades sobre su esposo, Demi Moore, exmujer del intérprete, tomó la palabra para hablar sobre la situación del actor y de la tarea que lleva adelante con él su actual esposa.

Rumer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, Scout Willis, Emma Heming Willis y Tallulah Willis en septiembre de 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for goop) Getty Images

Esto ocurrió el lunes pasado, cuando Heming participó del podcast de Oprah Winfrey. En un momento de la charla, la famosa presentadora sorprendió a su invitada al compartir un video de Demi Moore.

Con palabras amorosas, la célebre actriz habló con gran admiración de Emma: destacó su entereza y sensibilidad para afrontar una realidad tan compleja y la describió como un verdadero ejemplo para quienes se encuentran en el duro camino de cuidar de un ser querido.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, recibió el apoyo público de Demi Moore (YouTube/ABC News)

“No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante”, explicó la protagonista de La sustancia.

“Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para resolver todo esto, y lo más hermoso, ella lo menciona en su libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican ese tiempo a asegurarse de estar bien, entonces no pueden ayudar a nadie más”, resaltó Moore, haciendo referencia al libro que Heming publicó recientemente en el que cuenta la experiencia de acompañar a su esposo en este difícil momento: The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path(El viaje inesperado: Encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado)

“Siento muchísima compasión por Emma, es una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral -continuó Moore-. Se dedicó por completo a forjar el camino correcto. Tuvo la misma dosis de miedo, fuerza y valentía para navegar por esto. Creo que este libro será de gran ayuda para muchas personas que están pasando por lo mismo”, completó.

Demi Moore, muy cerca de su ex nstagram.com/demimoore

Moore, quien comparte con Willis a sus tres hijas -Rumer, Tallulah Belle y Scout LaRue- también habló de cómo enfrenta y vive la enfermedad Bruce. “Es difícil. Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y determinado cambiar”, confesó. “Pero ya sabés, mi perspectiva particular es una: siempre digo que es muy importante encontrarlos donde están, no tener la expectativa de que tengan que ser quienes eran o quienes querés que sean. Cuando aceptás eso, hay una dulzura increíble y algo que es suave, tierno y amoroso”, sumó. “Y tal vez sea más juguetón e infantil en cierto sentido, debido a la cantidad de cuidados que necesitan”.

Emma Heming Willis lazó el libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado) en el que cuenta su experiencia en acompañar a su marido Bruce Willis en el duro trance que le toca atravesar desde que al actor le diagnosticaron un tipo de demencia (Foto: Amazon)

La actriz hizo especial hincapié en lo que para ella es lo más importante en este momento familiar: “aparecer y estar presente”. “Porque si proyectás hacia dónde va todo, solo creás ansiedad. Si repetís dónde estaba él antes y lo que has perdido, solo creás ansiedad y dolor”, continuó. “Cuando te quedás en el presente, todavía hay mucho de él allí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso, dados los hechos”.

Un largo camino juntos

Emma Hemings, la mujer que cuida y acompaña a Bruce Willis Demi Moore/Instagram

En marzo de 2022, la familia Willis reveló a través de las redes sociales que al actor le habían diagnosticado afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse, y que por eso se retiraba de la actuación. Al año siguiente, el clan familiar compartió públicamente que Willis había recibido un segundo diagnóstico, mucho más certero: demencia frontotemporal, un tipo de demencia que afecta la personalidad y puede causar cambios de comportamiento.

Para el actor de 70 años, el síntoma principal es la pérdida del lenguaje, según explicó en varias oportunidades Heming.

Además, la mujer de Willis recordó que ella notó que algo extraño le pasaba a su marido antes de que recibiera su diagnóstico: “Bruce siempre fue una persona muy conversadora y muy comprometida. Y, de pronto, se comportaba como alguien mucho más tranquilo”, indicó en una entrevista que se emitirá próximamente en un programa especial de la ABC.

Demi Moore y Emma Heming junto a sus hijas y Bruce, el patriarca de la familia

Desde aquel momento, las dos mujeres de la vida de Willis y sus cinco hijas -el actor tuvo junto a la actriz y modelo a Mabel, hoy de 13 años, y Evelyn, de 11- crearon una tribu que lo cuida, lo acompaña y lo sostiene en todo momento.