Sin filtro: Matthew Perry dice que Salma Hayek le dio consejos actorales “poco útiles”

Matthew Perry parece no tener reparos a la hora de referirse negativamente respecto a algunos de los colegas famosos con los que ha trabajado. En su libro de memorias titulado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, el actor comparte historias reveladoras de sus años en Hollywood.

En la autobiografía, el popular intérprete menciona, entre otros nombres, a Salma Hayek, con quien coprotagonizó la comedia romántica de 1997 Un impulsivo y loco amor. Después de ser criticado por afirmar que llegó a desear la muerte de Keanu Reeves, Perry se burla en el libro de la metodología en el set implementada entonces por su compañera.

Según publicó Entertainment Weekly, la estrella de Friends dice que las “ideas prolijas de Hayek no siempre fueron útiles” y agrega: “ Hay una escena en la que le declaro mi amor. Ella sugería que no nos miráramos, sino que mirásemos hacia nuestro ‘futuro’ juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente le dije: ‘Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena... Mirá a donde quieras, pero yo te voy a estar mirando’ ”, relató el actor.

El intérprete también ironizó al contar que la actriz entró en una ocasión en su motorhome al comienzo de la filmación y, según sus palabras, le habría sugerido: “‘Vamos a cucharear un poco’”. Frente a ello, Perry revela cuál habría sido su respuesta: “Hice mi mejor imitación de Chandler, eso de mirar sarcásticamente, y dije: ‘¡Oh, está bien! ¡Vamos a cucharear un poco!’”.

A pesar de esto y del hecho de que una lesión durante el rodaje habría sido el comienzo de su adicción a los opiáceos durante años, la experiencia de Perry en el proyecto habría sido altamente positiva. Él la considera “probablemente” su “mejor película”, mientras apunta que el director del film, Andy Tennant, “fue un tipo muy inteligente e increíblemente agradable”.

“ Estaba haciendo mis gracias y Tennant me apartó y me dijo: ‘No tenés que hacer eso. Sos lo suficientemente interesante como para mirar sin hacer eso’. Esa línea de pensamiento permitió sacar de mí una de las mejores actuaciones de mi carrera. ¿Podría ser ésta una forma diferente de decir ‘Matty, es suficiente’, las palabras que he estado deseando escuchar toda mi vida? ”, reflexionó.

Extraños comentarios sobre Keanu Reeves

SI bien Perry y Keanu Reeves nunca trabajaron juntos, el exFriends apuntó con munición pesada al momento de referirse al protagonista de Matrix, al punto de llegar a preguntarse por qué sigue “caminando entre nosotros”.

Matthew Perry y Keanu Reeves The Grosby Group

En su libro, Perry se cuestiona: “¿Por qué es que los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?“. Y continuó: “River era un hombre hermoso por fuera y por dentro, demasiado hermoso para este mundo. Parece ser que siempre son los hombres talentosos los que caen” .

Esas líneas no son las únicas de sus memorias en las que el actor menciona a Reeves. Al escribir sobre el fallecimiento del comediante Chris Farley, describe su reacción de la siguiente manera: “Le di un golpe a la pared e hice un agujero en el camarín de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros”, expresa, sin contexto alguno. Hasta el momento, el actor de John Wick no se pronunció al respecto y se desconoce si hubo una “guerra silenciosa” entre ambos como para que Perry escriba sobre él con tanto ensañamiento.

El autor del libro también dedica un capítulo a Julia Roberts, con quien mantuvo una relación en los 90. El actor confesó que rompió ese vínculo por sus inseguridades. Ambas estrellas se conocieron poco antes de rodar Friends (donde la ganadora del Oscar hizo una participación especial) y coqueteaban por fax. “Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba”, reveló Perry.

Julia Roberts hizo una aparición en la segunda temporada de Friends, como Susie Moss NBC

Al inicio del romance, viajaron a Nuevo México y hubo presentación familiar. “La dejé entrar, tanto figurativa como literalmente, y empezó una relación. Ya éramos pareja cuando empezamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends”. Aunque todo marchaba aparentemente sobre ruedas, fue Perry quién decidió romper el noviazgo debido a sus inseguridades y a su adicción al alcohol.

