Pablo Rago habló por primera vez, tras la denuncia por abuso sexual en su contra

El actor Pablo Rago habló por primera vez tras ser denunciado por abuso sexual Crédito: Santiago Cichero/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 19:36

A mediados de diciembre, Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por Érika Basile, una actriz que había hecho participaciones secundarias en distintos programas de televisión; desde ese momento, el actor mantuvo un perfil bajo y se negó a hablar con los medios. Sin embargo, en el día de hoy y después de que los resultados de las pericias psicológicas realizadas a la mujer dieran negativas, rompió el silencio.

"Cuando tenga algo para decir lo voy a decir", le dijo el actor a la notera de Confrontados, que lo estaba esperando en la puerta de su casa. "No hablé antes porque no tenía nada para decir", agregó mientras seguía caminando. "Siempre estuve tranquilo", aseguró.

Rago se mostró cordial con la periodista, pero le dijo que no tenía intención de hablar en este momento. "Esto me perjudicó, por supuesto, pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita. No me pongas en un compromiso", le pidió con amabilidad.

"En mayo me voy a trabajar al exterior, pero ya vamos a hablar y tener tiempo de explayarnos", dijo para dar por finalizada la nota.

Después de radicada la denuncia, el juez en lo criminal y correccional Walter Candela, a cargo de la denuncia de abuso sexual que pesa contra Rago, había ordenado exámenes psicológicos y psiquiátricos a la denunciante: "Practíquese sobre Basile un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría para determinar si se observan en la damnificada características propias de la mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida".

Si bien las pericias dieron negativas, Basile aseguró que apelará esta decisión. "Estoy en disconformidad con el resultado, ya que me hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada", relató a través de un audio en el programa radial El show del espectáculo. Y agregó: "Yo no lo puedo creer. Me parece injusto. Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le da lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultrajen".