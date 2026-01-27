Sofía Gala, contundente sobre los rumores de romance con Fito Páez

Sofía Gala (39) desmintió los rumores de noviazgo con Fito Páez (62) que surgieron luego de que el fin de semana expresaran su amor públicamente en las redes sociales. “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!“, le había dicho él con motivo de su cumpleaños, a lo que ella replicó: ”¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. Incluso, Moria Casán dijo que “se aman profundamente”, aunque no se animó a definir si se trata de un vínculo romántico ya que, según destacó, su hija y el músico “tienen una amistad hermosa desde hace añares”.

El posteo con el que Fito Páez pareció dar a conocer su romance con Sofía Gala

“No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz a LAM (América) cuando fue consultada por su relación. Según contó Ángel de Brito, el romance había llegado a oídos de Pepe Ochoa hacía un tiempo, por lo que la producción del ciclo se contactó con Sofía Gala para chequear la veracidad de la información.

“No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”, remarcó Gala a través de un mensaje de audio. “No estamos en pareja, somos familia, parte de una misma tribu”, concluyó, dejando en claro que no traspasaron la barrera de la amistad.

La palabra de Moria Casán

“No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren", dijo ayer Moria en su programa y destacó que Fito Páez siempre estuvo presente en la vida de su hija. “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita”, remarcó. “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”, agregó, aunque advirtió que no sabe si Sofía está enamorada de él como pareja.

En ese sentido, la conductora de La mañana con Moria (eltrece) recordó que el artista fue uno de los primeros en llegar al Sanatorio Finochietto cuando nació Dante Della Paolera, su segundo nieto, y que fue en su casa donde Sofía Gala presentó su banda indie punk Fea. “Nos hizo una cena impresionante, como anfitrión es lo máximo”, aseguró Moria y dijo que Páez es una especie de mentor musical para Gala.

Respecto al posteo de Instagram con el que parecían haber oficializado como pareja, Casán señaló que la tomó por sorpresa pese a que ya los había visto juntos y a que recientemente se habían ido de vacaciones a la casa del músico en Brasil junto al hijo menor de la actriz.

“Él es un caballero y trata a las mujeres de una manera especial”, finalizó “La One” al hablar de Rodolfo “Fito” Páez, en tanto reveló que le envió a su hija como regalo de cumpleaños un ramo de flores “espectacular” y un “aparato especial” que usan los cantantes.

El fin del amor

En agosto pasado se conoció que Fito Páez se había separado de la actriz Eugenia Kolodziej tras más de una década en pareja porque, al parecer, no habrían podido mantener su relación a distancia luego de que ella decidiera radicarse en España para desarrollar su carrera artística.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej estuvieron más de diez años juntos Instagram @fitopaezmusica

“Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, contó entonces Pepe Ochoa en LAM (América), donde habló de un “desgaste total del vínculo”.

“Cuando él publicó un libro de poemas [El hombre del torso desnudo, 2025] se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella, no”, sumó el panelista. La pareja, que durante más de una década mantuvo una vida compartida con varias apariciones públicas, siempre se mostró unida. Sin embargo, la mudanza de Kolodziej a España enfrió la relación.