Sofía “Jujuy” Jiménez y el “gesto sororo” de Jimena Barón tras su separación de Martín Del Potro

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez volvió de sus vacaciones en Disney y Miami y ya se prepara para ensayar y ser parte de “La Academia”, el nuevo reality que se verá dentro de ShowMatch, con la conducción de Marcelo Tinelli. La conductora está haciendo cuarentena preventiva y por eso habló en Hay que ver, desde su casa: “Estoy muy entusiasmada y me tocó un equipo divino”.

También habló sobre Jimena Barón, que será parte del jurado de “La Academia”, y además fue pareja, al igual que ella, del tenista Juan Martín Del Potro. “Nunca fui amiga de Jimena, pero tengo buena relación porque cuando me separé ella me mandó un mensaje por privado, de mujer a mujer. Se había empezado a decir en los medios que Jimena había vuelto con un ex y lo involucraron a Juan, pero nada que ver. Así que ella quiso aclararlo. ‘Es horrible cuando hablan de vos y yo estuve en tu lugar’, me dijo. Tuvo un gesto súper sororo. Y de ahí nos hicimos amigas”, señaló.

Jujuy contó también que quedó en buena relación con Del Potro: “No chateamos seguido, pero nos mandamos mensajes puntuales. Por ejemplo, le escribí cuando falleció su papá, o después de las operaciones a la que se sometió en el último tiempo. De corazón le deseo lo mejor y si su sueño es volver a jugar, tendrá todo mi apoyo”.

LA NACION