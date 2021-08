El desgarrador posteo de Sofía Zámolo dedicado a su mamá, a seis meses de su muerte

Al cumplirse seis meses del fallecimiento de su madre, Sofía Zámolo le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen en la que ambas aparecen abrazadas. “Te extraño todos los días de mi vida”, escribió junto a la imagen.

Desde que, en febrero, la mamá de Sofía Zámolo murió de cáncer, la modelo se dedica a compartir emotivos recuerdos juntas. Semanas atrás, publicó una foto de su madre junto a Cali, su bebé, y contó cómo fueron los primeros cuatro meses sin ella. “Se sienten como 4 años”, apuntó. “Extrañándote todos los días. Con muchas ganas de verte, reírnos juntas, de abrazarte y escucharte. Tantas ganas que escucho tus audios para sentir que estás cerquita. Sé que estás y vas a estar cuidándonos cómo lo hiciste siempre. Me quedan muchas ganas de compartirla a Cali con vos”, manifestó.

El posteo de Sofía Zámolo al cumplirse cuatro meses de la muerte de su madre

Ahora, al cumplirse el sexto mes sin su mamá, la modelo volvió a homenajearla en las redes sociales. “La mamita más linda del mundo. Así te dije siempre. Hoy se cumplen ya 6 meses sin tenerte. Wow, 6 meses sin vos. Te extraño todos los días de mi vida”, comenzó Zámolo en la publicación. Luego, añadió: “Pienso en todo lo que haríamos juntas en cada momento. Extraño tus abrazos, nuestras charlas, extraño aprender de vos día a día, de tu fortaleza, del ejemplo de mujer que siempre fuiste para nosotros y para tanta gente alrededor tuyo”.

En las últimas horas, Zámolo homenajeó a su mamá desde su cuenta de Instagram

Hacia el cierre del emotivo texto, la modelo contó que tuvo un sueño en el que apareció su mamá. “Antes de ayer me viniste a visitar en mi sueño, tenías puesto ese enterito largo sin mangas y escuché tus pasos cuando entrabas al cuarto golpeando la puerta ‘¿puedo entrar? soy mamá'... Pero sabía que era un sueño así que me concentré en disfrutarte todo lo que más pude y traté de mirarte a los ojos pero tu imagen se iba borrando”, relató. Y finalizó: “Te pienso cada momento de mis días. Me haces falta. Mucho. Te extraño demasiado. Algún día volveremos a abrazarnos tan tan fuerte. Te amo mamita linda”.

LA NACION