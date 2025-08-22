Sol, relax y meditación: Shakira disfrutó de un momento de soledad en las playas mexicanas

Luego sorprender a sus seguidores al dejarse ver junto a su ex argentino Antonio de la Rúa 14 años después del fin de su relación y mientras continúa con el éxito de su gira Las mujeres ya no lloran, Shakira captó la atención de la prensa durante una escapada a una de las playas de Los Cabos, en México.

En soledad, la estrella colombiana disfrutó del sol, se tomó un tiempo para meditar y deslumbró con un brillante bikini metalizado y con la cara sin una gota de maquillaje.

Sin compañía, Shakira aprovechó para relajarse en las paradisíacas playas aztecas Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La artista eligió un bikini rosa metalizado con flecos para su mañana playera Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Shakira parece haber dejado la tristeza y los desamores atrás. Radiante, hizo un paréntesis en su cargada agenda laboral para dedicarse un momento a ella. Luciendo un traje de baño rosa, con una falda haciendo jugo, apareció en la paradisíaca costa del estado de Baja California Sur. Durante el tiempo que pasó en la orilla, la estrella meditó, hizo ejercicios de estiramiento y tomó sol.

Reencuentro inesperado

Shakira y De la Rúa se encontraron pocos días después del emotivo show que la cantante dio en Tijuana, México, donde interpretó “Día de enero”, uno de los temas más representativos de los once años que compartió con De la Rúa. Durante el concierto, Shakira destacó que la canción estaba dedicada “a esos amigos que están ahí para siempre”, con lo que remarcó la importancia de los lazos duraderos. Luego aparecieron las imágenes en las que se ve juntos a los exnovios en un restaurante, acompañados de Milan y Sasha, los hijos de la cantante con Gerard Piqué.

Shakira y Antonio de la Rúa, 14 años después: la cena que avivó los rumores de reconciliación

Las postales prendieron de inmediato las alarmas y generaron rumores sobre una posible vuelta. Es que en el video que trascendió de esa comida, que se viralizó de inmediato, se los puede ver a los dos sonrientes y con una gran naturalidad, lo que deja en evidencia que mantienen un vínculo cercano a pesar de los años y la distancia.

La proximidad entre la cantante y Antonio no es algo completamente nuevo. Desde 2024 comenzaron a surgir señales de complicidad, como un discreto “Me gusta” de él en una publicación de Shakira por el Día de la madre. Con el tiempo, distintos gestos y coincidencias públicas mostraron que ellos conservan una relación amistosa, extendida también a sus familias. Incluso durante la gira en Argentina a principios de este año, la cantante invitó a Zulu, la hija de Antonio, a subir al escenario, demostrando que el vínculo entre ellos trasciende el pasado sentimental.

Cuándo vuelve Shakira a la Argentina

ARCHIVO - Shakira se presenta en el MetLife Stadium el viernes 16 de mayo de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) Charles Sykes - Invision

Tras un exitoso paso por el Campo Argentino de Polo en marzo, Shakira confirmó su regreso a la Argentina. Esta vez, la artista colombiana eligió el estadio de Vélez Sarsfield para despedir la etapa latinoamericana de su gira Las mujeres ya no lloran world tour.

Luego de agotar las entradas para el 8 de diciembre, la productora a cargo del evento confirmó que la cantante brindará un segundo encuentro que será el martes 9, también en el Estadio José Amalfitani. Con esta noticia, la cantante colombiana se asegura dos noches consecutivas en el recinto de Liniers para despedir el año junto a su público argentino.