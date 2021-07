Soledad Larghi contó que este año perdió un embarazo: “Fue muy terrible en ese momento”

La periodista Soledad Larghi contó que este año quedó embarazada, pero que perdió el embarazo a las 10 semanas. “Fue muy terrible en ese momento”, expresó la conductora de América Noticias y del programa De vuelta con vos de Radio con vos.

En diálogo con Lucía Ugarte en su ciclo Chicas Guapas, la periodista habló por primera vez de lo sucedido ante una pregunta de su colega. “¿Está la maternidad en tus planes?”, quiso saber Ugarte. “Mirá qué loco esto... durante muchos años me preguntaron sobre eso, muchas veces dije: ‘será cuando tenga que ser’, y este año me pasó algo muy particular”, comenzó su relato. Según Larghi, se prometió a sí misma que, en caso de que alguien vuelva a preguntarle por sus deseos de ser madre, no iba a evadir la pregunta porque “ya se ha generado mucho tabú respecto a estas cosas”, manifestó, para luego hablar de la pérdida de su embarazo.

“Este año quedé embarazada por primera vez en mi vida”, contó. “Lamentablemente perdí el embarazo a las 10 semanas, yo estaba esperando a la semana 12 para contarlo y también me topé con esa situación que es mucho más común de lo que yo creía, entonces decidí que iba a contarlo, fue muy terrible en ese momento porque tanto mi familia, mi pareja como yo estábamos muy felices”, amplió.

Larghi remarcó que logró ponerse en pie y aprender de la experiencia. “Me pasó, me sorprendió, me llenó de felicidad, no llegó a un buen puerto porque perdí ese embarazo, pero seguimos en ese camino y ya llegará”, remarcó. Por otro lado, la periodista habló con Ugarte sobre cómo transita su momento profesional. “Cuando tenés la suerte de trabajar de lo que amás todo siempre se hace más llevadero”, expresó y habló del lugar que tiene la mujer en los medios de comunicación.

“Creció muchísimo el respeto que se le tiene a la mujer, pero falta un montonazo. Siempre lo tomé como un desafío personal para crecer, hubo muchas situaciones que me molestaron a lo largo de mi carrera porque me parecían desiguales e injustas”, amplió.

Sobre la actual coyuntura del país, la periodista aseguró estar “decepcionada con la política”, y amplió: “Tengo una mirada muy crítica de todos, y es justamente lo que tenemos que hacer los periodistas: menos propaganda y más periodismo, menos militancia y más periodismo”, enfatizó.

En 2019, en diálogo con LA NACION, Larghi se definía como “una chica de barrio con muchas inquietudes”. “Soy una persona que le da mucha importancia al trabajo. Eso ocupa buena parte de mi vida. Siempre que hago balances concluyo en lo afortunada que soy de trabajar en lo que es mi pasión. Muchos por ahí dicen, ‘este es mi trabajo’ y ‘este es mi hobby’, pero yo considero que mi trabajo es mi hobby. Me da mucho placer poder hacer esto y no me puedo imaginar haciendo otra cosa. Empecé a los 19 años. Son muchos años en los que pasé por todos lados. Fui productora, cronista, hice informes especiales y llegué a la conducción. Todos los escalones”, contaba.

LA NACION