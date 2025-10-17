Qué vivió la periodista Soledad Larghi con un hombre que la acosó

Tras la denuncia de Agustina Peñalva contra el economista Walter Graziano por acoso, Soledad Larghi reveló públicamente el calvario que vivió por un acosador y detalló cómo un hombre la hostigó durante años con mensajes amenazantes y cómo llegó a temer por su seguridad. El incidente ocurrió hace algunos años, pero el recuerdo permanece vívido en su memoria.

La declaración de Soledad Larghi

Larghi relató que todo empezó cuando salía de la radio donde trabajaba con Débora Plager, cuando un hombre se le acercó y le dijo: “Soledad, te vine a buscar”. Ella intentó disuadirlo, pero el hombre, identificado como Gastón B., insistió: “Te dije que te iba a venir a buscar y te vine a buscar”. Ahí la periodista notó que al hombre le temblaba la boca y sintió mucho miedo. “El cuerpo se me paralizó”, contó.

Soledad Larghi revela el acoso que sufrió y cómo la afectó

Para protegerse, Larghi improvisó una mentira y le advirtió que había policías cerca observando. Asustado, el hombre se alejó y ella pudo subirse a su auto. Sin embargo, el miedo fue tan intenso que tuvo que detenerse a una cuadra porque le temblaban las piernas.

Identificación del acosador y mensajes amenazantes

Tras el incidente, Larghi y su pareja contactaron a la policía especializada en informática y los agentes revisaron las cámaras de seguridad de la radio y confirmaron que el hombre la había estado esperando desde las 5 de la mañana. La policía sugirió revisar los mensajes en redes sociales, incluso los de usuarios bloqueados, y fue allí donde encontraron cientos de mensajes de Gastón B., el acosador.

Soledad Larghi contó que sufrió acoso por parte de un hombre que le enviaba mensajes por Instagram

La periodista describió el contenido de los mensajes como escalofriante. Inicialmente, eran mensajes aparentemente inofensivos como “Buen día mi amor” o comentarios sobre su vestimenta, que luego, se volvieron más violentos y amenazantes. “Ya te dije que no me gusta que no me contestes”, escribió el acosador en uno de los mensajes. Otros mensajes contenían amenazas explícitas de violencia sexual: “Te voy a hacer esto, esto y esto; todos con connotaciones sexuales. Me decía: ‘Hasta que sangres por aquí, hasta que sangres por allá’. Espantoso”. Recibía hasta treinta mensajes por día.

Intervención policial y detención

Después de que la policía identificó al acosador, recibió custodia policial durante dos semanas. “Una cosa es lo virtual, pero cuando se cruza la línea a lo real, hay que tomar medidas”, le explicaron y dos semanas más tarde, el acosador volvió a contactarla y fue detenido por la policía.

Aunque el acosador no tenía antecedentes, se le impuso una orden de restricción para evitar que la contactara. Larghi describió el proceso legal como “horrible” y recordó el momento de la detención: “Esta persona le decía a la policía: ‘No, no... Ella nunca me dijo que no’”.

Las consecuencias emocionales que sufrió Soledad Larghi tras el acoso

Según la comunicadora, el acosador tenía problemas mentales, pero también una vida aparentemente normal. “Tenía un perfil en Facebook con fotos de su familia. No era un usuario trucho. Tenía una vida real, un nombre, un apellido, un trabajo... Tenía un trabajo que tenía que ver con el Estado”, detalló.

Soledad Larghi contó el daño psicológico que sufrió luego de ser acosada Diego Spivacow/AFV - Archivo

Larghi admitió que el acoso la afectó profundamente. Antes del incidente, se sentía segura y capaz de defenderse, incluso había tomado cursos de defensa personal, pero, después de la experiencia, esa seguridad desapareció. “Yo tenía en mi cabeza la fantasía de que, como había hecho cursos de defensa personal, iba a poder defenderme. Tenía esa seguridad interna. Y después de ese episodio, esa seguridad se me fue, porque yo vi cómo mi cuerpo se paralizaba. Sentía que mis brazos eran de hormigón”, concluyó.

La periodista también reveló que su familia, al enterarse de los mensajes, sintió una gran indignación. “En el momento en el que mi familia lee los mensajes, mis hermanos varones, mi papá, mi mamá; mis hermanos lo querían ir a buscar y agarrarlo a las trompadas, porque lo que me decía no tenía explicación”, contó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.