Sophie Hunter debutó en el Teatro Colón y Benedict Cumberbatch estuvo allí para acompañarla

escuchar

Sophie Hunter, la prestigiosa directora teatral británica, hizo su gran debut el martes por la noche en el Colón con las presentaciones de Los siete pecados capitales, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, y El castillo de Barbazul, de Béla Bartók, que cuentan con su dirección artística y con la dirección musical de Jan Latham-Koenig. Luego del esperado estreno, el equipo creativo disfrutó de un cóctel en el teatro, organizado por el director general del Colón, Jorge Telerman.

Con el objetivo de celebrar el estreno del programa doble de las dos óperas dirigidas por Hunter, se llevó a cabo el íntimo festejo y allí se pudo ver también al esposo de la directora, el actor Benedict Cumberbatch, quien se sacó unas fotos muy sonrientes junto a Telerman y a su pareja, la artista Cynthia Cohen.

El director musical Jan Latham- Koenig, y la directora de escena Sophie Hunter junto al equipo de realización y elenco de El castillo de Barbazul Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

Asimismo, del evento formaron parte Latham-Koenig, Károly Szemerédy -quien personificó a Barbazul- y directivos del primer Coliseo, entre muchos otros invitados y realizadores artísticos que celebraron el flamante estreno y puesta en escena de las obras creadas por Weill, Brecht y Bartók.

Las tres funciones restantes se realizarán el miércoles 28, viernes 30 y domingo 2 de octubre. En diálogo con LA NACION previo al estreno del martes, Hunter aludió a cómo su desafío es lograr que la ópera adquiera mayor popularidad.

Sophie Hunter y Jorge Telerman en el cóctel posterior al debut Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

“Llevo más de diez años tratando de encontrar la respuesta a la pregunta de cómo transformar la ópera en una forma de arte tan popular como el cine”, expresó. “Yo imagino que todos los directores artísticos de los teatros líricos alrededor del mundo se están haciendo esta misma pregunta. Pienso que hay muchos desafíos, hasta ahora me he enfocado en intentar sacarla de las casas de ópera y enmarcarla de tal manera que la gente ni siquiera se pregunte qué tipo de arte es el que va a ver, y que luego se sorprendan con lo que experimenten. Eso he encontrado que ha tenido mucho éxito. Mi objetivo está en abrir esas puertas, hacer un trabajo que le llegue a la gente. Es lo que más significado tiene para mí”, remarcó Hunter.

Jorge Telerman y Benedict Cumberbatch en el Colón Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

Por otro lado, la directora manifestó su entusiasmo por debutar en el Teatro Colón. “ Muchos de los cantantes de ópera que conozco me habían contado que era su teatro favorito, además de por su belleza por su increíble acústica. Cuando lo visité con mi equipo por primera vez, luego de aceptar el proyecto, me sentí sobrecogida. Durante todo este tiempo preparando estas dos obras he conocido a gente profundamente orgullosa del trabajo que aquí realizan y eso me ha inspirado. Es un gran reto y un honor poder mostrar mi trabajo en este lugar legendario”, subrayó Hunter, quien creció rodeada de música.

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch en el palco durante el intervalo de las obras Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

“Tengo un tío que es pianista, un importante músico de cámara que frecuentemente acompaña a grandes artistas en recitales, por lo que pasé mucho tiempo alrededor de cantantes. Fui muy afortunada de haber estado expuesta a la música clásica yendo a conciertos y óperas desde muy niña”, compartió, en diálogo con este medio. “Por lo que el inmenso interés por la música sería mi punto de partida. También recuerdo una reflexión que se repetía cada vez que estaba en un teatro viendo una ópera: ¿dónde estaban mis contemporáneos? Y nació la inquietud sobre si yo pudiese ser capaz de crear una obra para lograr encontrármelos dentro del público. Entonces surgió la oportunidad de hacer un trabajo en Nueva York en una obra que abarcaba teatro, filmación, títeres y música y vi lo que esa combinación podía producir, como esos elementos juntos podían contar una historia”, contó la directora, quien vino al país con la compañía del actor nominado al Oscar.

Sophie Hunter vino a nuestro país a dirigir Los siete pecados capitales, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, y El castillo de Barbazul, de Béla Bartók en el Teatro Colón Santiago Cichero/AFV

El protagonista de El poder del perro fue fotografiado el sábado por una usuaria de Twitter que no salía de su asombro al verlo en Buenos Aires, como un turiste cualquiera. Cumberbatch se encontraba en Plaza Armenia, en el barrio porteño de Palermo, junto a Hunter y sus hijos, Christopher, Hal y Finn, de 7, 5 y 3 años. “Lo más random y emocionante de mi vida: ir a Plaza Armenia y encontrarme con el mismísimo Benedict Cumberbatch”, escribió la joven, que reconoció al actor y compartió las primeras fotos. “No tenía problema con que le saquen fotos” agregó, y aclaró que lo único que pidió fue que en las imágenes no salieran sus hijos.

Hunter y Cumberbatch comenzaron su relación en 2014 tras 17 años de amistad, y se casaron el 14 de febrero de 2015.