Stefanía Roitman y Lucas Biren, de nuevo juntos

28 de agosto de 2019 • 11:31

La actriz Stefanía Roitman, separada hace dos meses de Gastón Soffritti, volvió a apostar al amor y le dio una nueva oportunidad a su ex Lucas Biren, con quien ya había estado en pareja tres años.

Antes de su noviazgo con Soffritti, la actriz de Simona estuvo en pareja con Biren, el manager de Jimena Barón, desde 2015 hasta 2018. Y ahora, después de superar algunas diferencias, le dieron una nueva oportunidad a su amor. Anoche se mostraron muy sonrientes, aunque algo nerviosos, ante los flashes en el estreno de la obra No a la guita, protagonizada por Betiana Blum, Felipe Colombo, Paula Kohan y Diego Reinhold, en el Teatro Tabaris.

Stefi Roitman y Lucas Biren, juntos de nuevo en el estreno de "No a la guita"

Ambos optaron por un look casual, acorde para la noche porteña. Ella lució un pantalón engomado, botas bucaneras, blusa blanca y un blazer negro haciendo juego y él optó por unos clásicos jeans, remera negra y campera gris.

Un detalle llamativo es que Biren nunca borró las fotos junto a Roitman de su cuenta de Instagram. Las conservaba en su galería tal cual como las publicó tiempo atrás. En un posteo del 2015, se los ve juntos y muy románticos:

Al parecer, la puerta para un posible regreso siempre estuvo abierta y ahora que los dos estaban solteros, decidieron darse una nueva chance. Todavía no hay nuevas postales románticas en las redes sociales de la pareja, pero seguramente, está será la primera de muchas fotos juntos.

La actriz estaba separada hace un par de meses. Fue ella misma quien anunció oficialmente su ruptura con Soffritti en una publicación de Instagram donde aclaró: "Con Gasti decidimos poner un impasse en nuestra relación. No sabemos si está bien o no exponerlo de esta manera pero así como mostramos nuestro amor abiertamente también preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio. No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse".