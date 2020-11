Sugerente, Wanda Nara posó desde el lujoso baño de su casa parisina

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una foto donde muestra uno de los espacios más íntimos de su departamento en Francia Crédito: Instagram Stories

Wanda Nara compartió una sesión de fotos desde su lujoso baño de París y volvió a encender las redes sociales. La modelo y empresaria disfruta de las comodidades de su departamento en la capital francesa y aprovecha para mostrar todos los espacios de su hogar en cada uno de sus posteos.

Aunque su casa definitiva está en Milán, Italia, la esposa de Mauro Icardi se adapta a la agenda del futbolista del París Saint-Germain y la familia lo acompaña en sus actividades. Actualmente, el clan se mudó a un departamento en Francia. Desde allí, Wanda suele mostrar su rutina de entrenamiento en su gimnasio privado e invita a sus más de siete millones de seguidores a contagiarse de su motivación fitness.

Wanda Nara: sesión de fotos en su lujoso baño de la casa de París, donde está viviendo con Mauro Icardi y su familia Crédito: Instagram Stories

Esta vez, la madre de cinco compartió una postal sentada sobre la mesada de su lavamanos doble, vestida con una calza y un top deportivo negro.

"Bonjour", escribió, para darle los buenos días a su masivo público virtual. En pocas horas, alcanzó más de 243.000 likes y publicó otras dos fotos en sus historias de Instagram. Además de su trabajada figura, las imágenes permiten ver uno de los espacios más íntimos de su refugio parisino: un baño amplio, con muchos espejos y superficies en exclusivo mármol.

Por estos días, la modelo se acerca a sus admiradores respondiendo preguntas en sus stories. En uno de esos intercambios, dio su versión sobre sus presuntas cirugías estéticas: "No tengo nada operado, ni la cara ni el cuerpo; me río de que digan esas cosas porque uso filtros de Instagram. Yo veo una aguja y me baja la presión".