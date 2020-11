Wanda Nara le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas personales Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 14:58

Instalada en París, Francia, junto a sus hijos y su marido,Wanda Nara quiso compartir con sus seguidores sus experiencias de vida y no guardarse nada. La empresaria usó su cuenta de Instagram para permitirle a sus fanáticos que le preguntaran lo que quisieran, desde su nueva casa hasta su relación con Mauro Icardi, su marido. Sin embargo, cuando le consultaron sobre su físico, la modelo se sinceró y sorprendió a la comunidad virtual con su respuesta.

Todo empezó el sábado, cuando Wanda publicó en sus historias: "Ahora sí tengo un ratito para responder sobre mi vida en París". Algunos le preguntaron sobre cómo estaba transitando la cuarentena y cuál era su rutina diaria junto a sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Wanda Nara invitó a sus seguidores a que le preguntaran sobre su vida en París Crédito: Captura

"Me levanto muy temprano con los nenes, los preparo. Luego los llevo al colegio. Vuelvo a casa y trabajo, entreno y tengo estética en casa todos los días. Luego almuerzo con Mauro y vamos a buscar a los niños. Hacemos tareas, los acompaño a fútbol o vamos al parque, depende el día. Cenamos y vuelvo a empezar", detalló la modelo.

Otros seguidores le preguntaron sobre su historia de amor con Mauro, y, acostumbrada a este tipo de preguntas, Wanda la soslayó de una manera muy elegante. "Es una larga historia. Lo conozco desde sus 18, nos casamos a sus 21. Prácticamente siempre juntos".

Wanda Nara confesó por qué no se realizó ninguna cirugía estética Crédito: Captura

Los internautas más picantes quisieron indagar sobre el físico de Wanda y le consultaron si se había operado alguna parte de su cuerpo. La respuesta de la rubia fue tajante: "¡No!". Y luego agregó: "Ni mi cara. Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y digan 'se operó'". Finalmente concluyó: "Si supieran que veo una aguja y me baja la presión".