Este año, en lugar de descansar como lo hace habitualmente, Susana Giménez decidió hacer temporada de verano en Punta del Este. Sin embargo, en las últimas horas, la diva debió suspender una función de Piel de Judas debido a un pequeño problema de salud.

Según pudo saber LA NACION, la estrella sufrió un cuadro de afonía, lo cual la obligó a poner en pausa el espectáculo que se desarrolla en Enjoy, el ex Conrad de la ciudad esteña. “ Susana anoche ya estaba mejor, pero hasta dentro de un par de horas no sabremos qué va a pasar porque ahora está descansando. Tenemos fe que sí, que hoy vamos a hacer la función ”, le dijo a este medio su productor, Gustavo Yankelevich, aunque por supuesto dependerá de la evolución del cuadro de la diva.

En diálogo con el programa A la tarde, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi dio la primicia de lo que estaba ocurriendo con Giménez. “Susana está bien ”, aclaró de antemano para no generar gran preocupación. “Me dicen que se trataría de un quebranto menor, que tiene que ver con la voz, pero para protegerla y cuidar la obra decidieron suspender la función de hoy”, reveló ayer por la tarde el notero, transmitiendo en vivo desde las playas esteñas.

Despedida y regreso

Susana Giménez volverá a la televisión este año (Fuente: Gerardo Viercovich)

Susana se encuentra protagonizando Piel de Judas en Uruguay y según reveló, esta será su despedida de las tablas. “Mi despedida del teatro es definitiva”, aseguró en una entrevista reciente, en la que detalló que dejará los escenarios en las próximas semanas. A pesar de la ilusión del público argentino de poder ver la obra nuevamente en Buenos Aires, l a rubia remarcó que su retiro será en Punta del Este.

“Recibí la propuesta [en relación con su regreso a la TV] y dije: ‘Bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro porque realmente es lo que más me cansa’”, señaló hace algunas semanas y sumó: “El teatro tiene mucha cosa: mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien. No te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”.

La obra teatral Piel de Judas se reestrenó en Punta del Este el 22 de diciembre pasado y ya se había presentado en julio del año pasado. Estaba previsto que estuviera en cartelera hasta fines de este mes, pero ya hay algunos rumores de que la misma se podría extender a comienzos de febrero debido a la gran popularidad del espectáculo.

Piel de Judas, se trata de una comedia escrita por los autores franceses Pierre Barillet y Jean-Pierre Grédy, estrenada en París en el Teatro de La Madeleine. El personaje central, Marion Bruker (Giménez), es una mujer incisiva, de un gran sentido del humor, rápida, mordaz, franca, directa, sabia e ingenua. Además de la diva, el elenco se completa con Antonio Grimau, Manuela Pal y David Masajnik. Para ver de cerca a Susana en su despedida teatral, las entradas rondan entre los U$S60 y los U$S100.

Más allá de su intención de retirarse de los escenarios, la estrella argentina ya tiene planes para 2024 en la televisión argentina. A mediados de año, la diva regresará al país para conducir su clásico programa por la pantalla de Telefe. Esto marcará el retorno de la conductora, que en los últimos años se dedicó a realizar programas especiales con reconocidas figuras como Wanda Nara y Mauro Icardi, Ricky Martin, Verónica Castro y Tini Stoessel.

LA NACION