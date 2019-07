Susana Giménez sobre la reelección de Mauricio Macri: "Sería bueno para el país"

Fuente: Archivo

6 de julio de 2019 • 21:48

El 2019 es un año de elecciones y, como suele pasar en estos períodos, la política es un tema que está en boca de todos. Esta semana, Susana Giménez acudió a la gala de la Fundación Zaldivar, que se llevó a cabo en el hotel Alvear, y le preguntaron que piensa de las candidaturas presidenciales. La diva ratificó su apoyo a Mauricio Macri y dijo que, si bien el país "arde", su reelección "sería buena" para la Argentina.

"¿Cómo ves la vida hoy en la Argentina? ¿Difícil?", le preguntó uno de los noteros que la entrevistaba. "Y... ¿qué querés que te diga?", respondió Susana. La conversación siguió en torno a las inminentes elecciones, y los periodistas quisieron saber si ella alentaría a la juventud a votar por Mauricio Macri. "Yo no me quiero meter mucho en la política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país".

Otro de los cronistas presentes le preguntó si creía que el actual mandatario tenía posibilidades de ser reelecto. "Sí. No sé qué otra opción tenemos", contestó ella. En ese mismo instante, dijo que no votaría a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández: "A Fernández - Fernández no", señaló contundente.

En el mes de marzo, durante una larga entrevista para el programa de Ángel de Brito en CNN Radio, Susana ya había expresado su apoyo al presidente. "Yo lo apoyé a Macri siempre, porque me parece que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás".

"Estamos en un momento especial económico porque el país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita. Las cifras son increíbles, los aumentos también", dijo durante la misma nota, y analizó: "Yo creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca".