La nueva vida de Bruce Willis, alejado definitivamente de los sets y muy cerca de su familia y de sus amigos

Alejado de la pantalla desde que anunci贸 que padece afasia, este fin de semana Bruce Willis fue capturado por los paparazzi por las calles de Santa M贸nica, California. Con un look casual y un aspecto muy saludable, el actor de Duro de matar disfrut贸 de un rico desayuno junto a un amigo mientras transita esta dura enfermedad.

En marzo de este a帽o, la noticia de que Bruce Willis se alejaba de los sets sorprendi贸 al mundo entero. 驴El motivo? El referente del cine de acci贸n hab铆a sido diagnosticado con afasia, una dura enfermedad que provoca dificultades en la expresi贸n, el lenguaje y la comprensi贸n. Desde entonces, el actor prefiere resguardarse en la intimidad de su familia aunque peri贸dicamente aparece a trav茅s de un posteo en redes o se deja ver en alguna velada con amigos.

Este s谩bado, el int茅rprete fue fotografiado cerca de su casa de Los 脕ngeles mientras se dirig铆a a desayunar con un amigo. Con una gorrita de b茅isbol, una camisa blanca de manga corta, pantalones grises y zapatillas azules, el actor se mostr贸 muy relajado y, si bien no habl贸 con la prensa, tampoco intent贸 ocultarse.

Bruce Willis fue detectado por los paparazzi en Santa M贸nica, California Backgrid/The Grosby Group

Hace unas semanas, Willis tambi茅n apareci贸 p煤blicamente en las redes de su esposa Emma Heming Willis cuando 茅sta comparti贸 un video de su marido tocando la arm贸nica junto al novio de su hija Rumer. Mientras Derek Richard Thomas cantaba y tocaba la guitarra, el actor lo acompa帽aba en la arm贸nica desde una escalera cercana. 鈥淪u talento habla por s铆 mismo. Dejar茅 esto aqu铆鈥, escribi贸 Emma junto al hashtag #jamsession intentando inmortalizar un tierno momento familiar.

Bruce Willis, en una de sus 煤ltimas salidas con amigos TIDLA-293

Desde que Bruce se enter贸 de su diagn贸stico, su vida cambi贸 por completo. No s贸lo comenz贸 a transitar un estilo de vida m谩s tranquilo, disfrutando de m谩s tiempo en familia y paseos con amigos, sino que tom贸 algunas decisiones respecto a su patrimonio. Con intenciones de solventar su presente econ贸mico y hacer frente a los gastos de su tratamiento, el actor decidi贸 vender algunas de sus propiedades. Seg煤n una fuente cercana al artista, Willis 鈥渟e prepar贸 para este momento desde hace mucho tiempo鈥, ya que sab铆a que eventualmente su salud empeorar铆a y lo obligar铆a a dejar de trabajar.

鈥淎l saber que vendi贸 la mayor铆a de sus propiedades en los 煤ltimos a帽os, est谩 claro que se estuvo preparando para simplificar su vida鈥, agreg贸 la fuente, quien tambi茅n manifest贸 que la intenci贸n de Willis es 鈥渧ivir en un entorno seguro rodeado de su familia鈥.

El ocaso de un h茅roe

En marzo pasado, Hollywood sufri贸 un gran impacto cuando se conoci贸 la noticia de que uno de los m谩ximos referentes de la pantalla grande se retiraba de la actuaci贸n por problemas de salud. Fue su hija Rumer la que comunic贸 la decisi贸n de su padre tras enterarse de que padece afasia, un diagn贸stico que genera dificultad en la expresi贸n y en la comprensi贸n.

鈥淎 los incre铆bles partidarios de Bruce, como familia quer铆amos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que est谩 afectando sus capacidades cognitivas鈥, escribi贸 la joven en representaci贸n tambi茅n de sus hermanos Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, adem谩s de la esposa de Bruce, Emma, y de su exesposa, Demi Moore.

鈥淐omo resultado de esto y con mucha consideraci贸n, Bruce se est谩 alejando de la carrera que tanto ha significado para 茅l鈥, revel贸 mientras aseguraba que se trataba de un 鈥渕omento realmente desafiante鈥 para todos ellos y agradec铆a las continuas muestras de cari帽o. 鈥淓stamos muy agradecidos por su continuo amor, compasi贸n y apoyo鈥, agreg贸.

Tras la comunicaci贸n de la familia, las muestras de cari帽o y los mensajes de aliento por parte de fan谩ticos e importantes figuras del medio no tardaron en llegar. De hecho, entre ellas sorprendi贸 el pedido de disculpas de Kevin Smith que trabaj贸 con 茅l en Cop Out. Luego de sus duras cr铆ticas contra el actor hace m谩s de una d茅cada, el productor se expres贸 en Twitter muy conmovido por la noticia. 鈥淢ucho antes de cualquier cosa con Cop Out, yo era un gran fan谩tico de Bruce Willis, as铆 que leer esto es realmente desgarrador. Le encantaba actuar y cantar y la p茅rdida de eso tiene que ser devastador para 茅l. Me siento como un imb茅cil por mis cr铆ticas insignificantes en 2010. Pido perd贸n a BW y su familia鈥, escribi贸 arrepentido.