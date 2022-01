Taylor Lautner estuvo años sin salir de su casa tras el éxito de Crepúsculo

El ascenso a la fama de Taylor Lautner no ha sido un camino fácil. El actor sintió “miedo” de salir a la calle en el apogeo de su carrera cuando le tocó interpretar a Jacob Black en la popular saga Crepúsculo.

A sus 29 años, el intérprete reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, que estuvo casi diez años sin salir de su casa por el temor que esto le causaba. Entre otras cosas, evitaba acudir a supermercados, centros comerciales y, especialmente, a cines, a medida que su fama aumentaba.

“Pocas cosas en la vida pueden suceder de la noche a la mañana. La fama es una de ellas”, dijo Lautner. Y completó la frase: “También puede desaparecer de la noche a la mañana. Cuando yo tenía 16, 17, 18 años, me despertaba e intentaba simplemente salir a caminar o tener una cita y tenía a doce autos esperándome afuera de mi casa para seguirme a donde fuera, en un aeropuerto o en cualquier lugar a donde quisiese ir, con miles de fans gritando mi nombre”, contó.

Tras ello, el actor compartió lo difícil que le resultó adaptarse a estas circunstancias durante su juventud. “Pasé muchos años sin salir de mi casa y, si lo hice, fue con sombrero, gafas de sol o simplemente sintiendo miedo. Se acumuló algo adentro mío que, aunque no lo sabía, era miedo a salir a la calle. Esa situación me ponía sumamente ansioso, por lo que, simplemente, decidía no hacerlo”, agregó.

Sin embargo, las reflexiones de Taylor sobre la fama y el éxito han evolucionado con el tiempo. En declaraciones a Today, el intérprete explicó: “En el momento es como si se volviera frustrante, porque solo querrías vivir una vida normal, pero luego, cuando te sacan todo eso, empezás a cuestionarte a vos mismo y empezás a decir ‘Oh, ¿la gente ya no se preocupa por mí?’ Y desaparece un poco ese miedo. Lo notás y esa es la parte peligrosa, porque eso realmente puede alterar tu mente”, comentó.

En 2012, Lautner rankeaba en el puesto número 11 del listado anual de la revista Forbes sobre los actores mejores pagos de Hollywood. En aquel momento, el intérprete de Crepúsculo había ingresado la suma de 26,5 millones de dólares por su participación en la saga.

La ficción con la que alcanzó el éxito está basada en los libros para adolescentes escritos por la estadounidense Stephenie Meyer, que incluyen las entregas de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y Amanecer parte 2.

La autora se convirtió en una de las escritoras de novela fantástica con más ventas en todo el mundo, fue traducida a más de veinte idiomas y llegó a vender más de 100 millones de copias en todo el planeta. La historia, enmarcada dentro del género fantástico romántico, narra el amor entre una chica mortal, Bella Swan (interpretada en la adaptación cinematográfica por Kristen Stewart) y un vampiro, Edward Cullen (Robert Pattinson). El papel de tercero en discordia, el hombre lobo Jacob Black, fue el que interpretó Taylor Lautner.