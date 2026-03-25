Robert Pattinson respondió si es Team Edward o Team Jacob

Aunque pasaron más de 15 años desde el estreno de Crepúsculo, la saga todavía es un fenómeno que atraviesa generaciones. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner como protagonistas, la franquicia basada en los libros de Stephenie Meyer se convirtió en un éxito mundial y dio origen a dos fandoms enfrentados, quienes apoyaban al vampiro y quienes preferían al hombre lobo.

El triángulo amoroso fue uno de los grandes motores de la historia. Mientras Edward representaba el amor intenso y prohibido, Jacob aparecía como el refugio emocional de Bella, sobre todo en la película Luna Nueva, cuando ella atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Esa dualidad alimentó durante años discusiones entre fans que aún hoy siguen vigentes.

En ese contexto, fue el propio Robert Pattinson quien volvió a meterse en el debate y dio su opinión de manera contundente. En una entrevista con Canal+, en el marco de la promoción de su próxima película The Drama, el actor fue consultado sobre su postura. Lejos de dudar, respondió con ironía: “¿Yo Team Jacob? Nadie es Team Jacob, era un tema de marketing”. Esta reacción hizo reír a la entrevistadora, quien le reconoció que prefería más la relación que tenía Bella con Jacob.

Crepúsculo es una de las sagas adolescentes más consumidas (Foto: Redes Sociales)

La frase no tardó en viralizarse y reavivó la discusión en redes sociales, donde muchos seguidores volvieron a tomar partido entre los dos personajes. “Yo era del equipo Edward porque quería a Jacob y Bella me resultaba exasperante”; “Zendaya dijo Robert porque estaba sentado a su lado, obviamente” y “Amo que Rob nunca le tiene miedo a la funa y siempre dice las cosas como son”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de la aclamada saga de principios de los 2000.

Taylor Lautner habló sobre cómo lo afectó la competitividad de Crepúsculo

Aunque para muchos la competencia entre el silencioso vampiro y el apasionado hombre lobo solo se trataba de amores platónicos, esta competencia tuvo consecuencias reales para los actores. Taylor Lautner, quien interpretó a Jacob Black, habló en varias oportunidades sobre cómo lo impactó la constante comparación con su compañero.

En una entrevista con el podcast The Toast en 2023, el actor fue sincero: “Siento que estaría mintiendo si dijera que no. Yo era tan joven. Tenía 16 años cuando salió ‘Crepúsculo’, 17 para ‘Luna Nueva’ y ‘Eclipse’. Terminé la franquicia cuando tenía 19 años”.

Taylor Lautner reconoció que las críticas a su personaje llegaron a afectarlo (Foto: Redes Sociales)

Aunque dejó en claro que no existía una competencia real entre ellos fuera de la pantalla, reconoció que el fenómeno mediático sí tuvo consecuencias personales. “Era como, somos un equipo. Los dos estamos tratando de hacer las mejores películas. Fue un poco extraño la competitividad. No había competitividad entre Rob y yo, pero tener ese recordatorio constante definitivamente tuvo un impacto”, explicó.

Sin embargo, el propio Taylor reconoció que un día, mientras hacía una maratón de la saga, terminó por darse cuenta de qué era lo que le molestaba tanto a muchas personas sobre su personaje. “Mientras las veía pensaba: ‘Lo pillo. Jacob es un poco molesto’. En plan, amo a Jacob y su corazón, pero es un poco molesto”, reconoció entre risas.