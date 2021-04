Tensión entre El Polaco y Barby Silenzi en la foto de La Academia: “Contá por qué nos separamos”

Un nuevo capítulo se sumó al historial de peleas, separaciones y reconciliaciones entre El Polaco y Barby Silenzi. La pareja, que será parte de La Academia, llegó por separado a hacer las fotos y las sospechas de un nuevo conflicto entre ellos comenzaron a sonar fuerte.

“Nos separamos para siempre. No voy a dar detalles, pero yo no estoy enojado, ella, no sé. Es el gran amor de mi vida y la voy a amar siempre, pero cuando la cosa se termina, se termina. Me da tristeza porque quería una familia e intenté ser feliz. Respétenme, por favor, no es joda, me separé”, lanzó el cantante de cumbia ayer por la tarde en Hay que ver confirmando los rumores.

Sin embargo, Silenzi (que a la mañana había desmentido las versiones) lo acusó de haberla dejado plantada, maquillada y vestida para la foto. “Estoy lista, ‘el Pola’ me tenía que buscar para hacer la foto y me dejó plantada (...) Lo hizo a propósito. Traté de cuidarlo el fin de semana y me llama la atención que hable ahora. Sabía que tenía que buscarme porque me iba a traer una mamadera para Abril”, confesó.

Pero el momento más tenso entre ellos ocurrió cuando la expareja se cruzó en Estudio Baires para hacer la foto para el certamen. Al finalizar, y mientras se retiraban del lugar, Los ángeles de la mañana fue testigo de la rispidez entre ellos. “Se están yendo juntos...”, comentó Maite buscando una nueva declaración de su parte, pero la respuesta de la bailarina fue contundente. “Juntos, pero separados como dijo acá el señor. Estoy muy enojada”, indicó mientras caminaban hacia la salida.

Mientras El Polaco aseguraba estar separado para siempre, Silenzi explicó los motivos por los cuales a la mañana desmintió el rumor. “Sí, lo quería cuidar un poco, pero como a él le gusta todo este circo. A mí me mintió”, señaló. Nervioso, el cantante preguntaba dónde estaba su camioneta para irse y entonces ella aprovechó el momento para volver a echarle en cara el plantazo de esa tarde. “Pero mirá si no la voy a ir a buscar. Sabés que la amo con toda mi alma, es el amor de mi vida. Qué linda que estás amor, te amo”, lanzó hablándole por primera vez a la madre de su hija Abril.

“Sos un ridículo”, fue la respuesta de la bailarina quien inmediatamente le pidió que explique por qué se estaban separando esta vez. “Explicá por qué nos separamos, contá por qué sino es un loco esto”, lo increpó aunque sin éxito. Tras decir que él no hizo nada, El Polaco dio por finalizada la entrevista y le pidió a la notera que no siga grabando. “Ya está. Nos pueden respetar un poco, ¿podés parar un poco por favor? Basta. Ya te saliste con la tuya, ¿sos feliz?”, concluyó enojado y levantando el tono de voz.

LA NACION