Fuerte descargo de Thelma Fardin contra los "haters": "Tratan de meter miedo"

La actriz se refirió a las críticas que recibe diariamente en las redes sociales y aseguró que las agresiones siempre están relacionadas a la denuncia por violación que hizo contra Juan Darthés Crédito: Instagram

15 de septiembre de 2020 • 10:16

Thelma Fardin habló sobre las críticas que recibe diariamente a través de las redes sociales, y aseguró que todas las agresiones que le dirigen siempre están relacionadas con la denuncia por violación que hizo contra Juan Darthés: "Tratan de meter miedo a quienes han denunciado".

En una charla radial con Catalina Dlugi por la Once Diez, la actriz hizo su descargo contra los "haters" que día a día le dejan comentarios violentos en el mundo virtual: "Esto que pasa conmigo es lo que pasa con todas las mujeres. Me lo hacen a mí y queda en evidencia, tratan de meter miedo a quienes han denunciado".

"No te podés mover en Instagram, no se reconoce toda mi formación y mi conocimiento; se tergiversan las cifras y dicen que doy una charla y que cobro una fortuna cuando en realidad es un trabajo", sostuvo la actriz de 27 años, que tiene 945.000 seguidores en esa red social.

Los dichos de Fardin refieren al contrato laboral que criticó Eduardo Feinmann en su programa de A24. En el documento se leía que Fardin cobraría 350.000 pesos por dar charlas para concientizar sobre violencia de género y abuso sexual en la provincia de Tierra del Fuego.

Luego, la Municipalidad de Ushuaia aclaró en un comunicado que el monto era el total a cobrar por seis meses de trabajo, es decir, un promedio de 55 mil pesos mensuales, y defendió a la actriz ante las críticas. En este sentido, Fardin opinó que los ataques virtuales "son patriarcales" y funcionan como "un intento de retroceso en una conquista que llevó mucho trabajo".

"No somos las primeras en denunciar ciertas cosas. En algunas ocasiones se retrocedió, pero ahora no creo que suceda. Pero, ¿por qué la vara conmigo está puesta mucho más alta que con cualquier otra figura?", cuestionó.

La actriz reconoció que, por momentos, la supera el grado de violencia que experimenta en las redes y recurre a la contención de sus amigos para que le afecte lo menos posible. "Tengo tranquilidad con lo que hice, y en mi profesión, que fue mi refugio y lo seguirá siendo", sentenció.

"Es una batalla para mí que no me corran de ese lugar. Hay una necesidad muy grande de hablar y está equivocado el concepto de que quienes quieren hablar es por venganza", argumentó. Y cerró: "Esa idea de que quien habla consigue un beneficio, la fama o la fortuna, demuestra mucho miedo y siento que a mí algunos me miran con ojos de admiración en ese sentido porque siempre que se me ve, se me ve entera".