17 de abril de 2020 • 17:44

"Siempre tuve relaciones a distancia, eso forma parte de mi vida y no solamente hablo de novios sino también de amistades y familia. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de qué va a pasar en el mundo. Sebastián (Yatra) está en Medellín , Colombia, con su familia y yo estoy en mi casa, con la mía. Me gusta que esté con sus padres y hermanos, porque él también viaja mucho y es lindo que comparta con los que quiere ", contó Tini Stoessel en Cortá por Lozano , el programa de Telefe que conduce Verónica Lozano.

En la última semana se habló de una crisis en la pareja y hasta se dijo que ella había dejado de seguir a Yatra en las redes sociales. ¿Qué pasó? "Nunca lo dejé de seguir. Eso es mentira. Cuando me preguntó mi hermana, tuve que fijarme porque pensé que, quizá, podía haber apretado un botón sin darme cuenta, pero no. Pasa que no tenemos la posibilidad de tomar un avión y vernos y es difícil. Por ahora estamos juntos y bien, pero no es fácil. Es algo privado que vamos a hablar nosotros y si tenemos algo que contar, lo vamos a hacer juntos. Cada pareja es un mundo, necesita sus tiempos y espacios. Creo que nos estamos dando espacio para ver qué sentimos", aclaró Tini.

Respecto de su vuelta a los escenarios, aseguró: "No sabemos cuándo vamos a volver a los escenarios. Tuve que suspender shows en Europa y el de Movistar Arena se pospuso para septiembre. También retrasamos el lanzamiento del nuevo disco. Estamos a la espera de ver cómo va avanzando todo. Este domingo, a las 18, voy a hacer un show a través de mi IG, que tiene un propósito solidario también".

En cuarentena Tini aprovecha para entrenar todas las mañanas y para componer canciones nuevas. "Este estado me lleva un poco a las baladas, aunque también estoy terminando una idea de una canción alegre y linda". Y cerró: "En casa siempre tuvimos una convivencia de libertad. Respetamos los horarios de almuerzo y cena para estar juntos y conversar. Después, el resto del día, cada uno hace lo que quiere: tomar mate o sol en la terracita, o también estar encerrado en el cuarto si tenés ganas".