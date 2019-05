El futbolista y la cantante hablaron sobre el video que protagonizaron juntos y sobre los rumores que los relacionan amorosamente

Hace unas semanas algunos aseguraban que Tini Stoessel y Sergio el Kun Agüero eran novios. Más tarde se difundió el video de la cantante en donde se ve al futbolista bailar feliz con ella. Ninguno de los dos quiso aclarar los tantos... hasta ayer. En una entrevista con el ciclo de radio El Espectador, que se emite por CNN Radio, quienes protagonizan esa gran intriga hablaron con Ángel de Brito sobre su relación y, claro, negaron se novios.

"Creo que Sergio [Agúero] se estaba despertando, era como la una de la mañana de acá, de Buenos Aires. Yo le escribí un mensaje por WhatsApp y le dije 'tengo una propuesta para hacerte: ¿te gustaría protagonizar mi video?'. 'Obvio, de una', me contestó", dijo Tini, quien es amiga del deportista hace tiempo.

Por su parte, Agúero explicó: "Con ella hablábamos hace tiempo y me escribió para que hiciéramos el video. Me gustó la idea. Me dijo que tenía que bailar y bailé (...) Teníamos buena onda y dije: 'sí, no hay problema'. Primero me pasó la música y ahí dije que sí. Me hablo con muchas chicas que cantan, pero nunca me dijeron nada. Cuando Tini me escribió para estar en su video, dije que sí porque me gustó la onda".

Luego, de Brito hizo "la" pregunta: "¿Qué les contestan a todos los portales que hablan de que hay un romance entre ustedes?". Tini, muy relajada respondió: "Hay que empezar a decir que somos novios para que la prensa diga que no. Está buenísimo aclarar que no somos novios".