Tini Stoessel está en su momento más transgresor: la dulce Violetta parece un recuerdo vintage al lado de la bomba latina en la que se convirtió cuando se animó a cruzar su estética con la de los artistas de habla hispana del momento. Así lo demostró tras sus colaboraciones con Sebastián Yatrá, y lo confirma hoy con el lanzamiento de su nuevo simple acompañado por el esperado video en el que canta junto a Greeicy y del que participan el futbolista Kun Agüero y el músico Pablo Lescano. El tema bautizado "22" tiene al jugador del Manchester City y la selección argentina como protagonista. Un verdadero menjunge de cultura pop que está siendo celebrado en estos momentos por los seguidores de estos cuatro íconos.

"Es una canción diferente, tiene un poco de cumbia, la participación de Pablito Lescano, el Kun Agüero, estaba muy ansiosa porque la conozcan", dijo a LA NACION la cantante y contó cómo armó este equipo de figuras de diversas disciplinas para grabar su nueva canción: "Con Greeicy nos llevábamos muy bien y hace mucho que queríamos hacer algo juntas, así que creí que esta era la canción indicada, y ella la amó desde el primer momento. Con el Kun, somos amigos hace mucho tiempo, le gustaba mucho la cumbia, yo lo sabía, y cuando lo invité me dijo sí, obvio".

Sobre su decisión a probarse este género, dijo: "Siempre me gustó la cumbia, desde chiquita, y el cuarteto, Rodrigo, Gilda y Pablito sonaban en mi casa. Lo llamé a Pablito, le dije que me encantaba lo que hacía, nos conocimos, pegamos muy buena onda y me grabó los teclados para '22'".

El video comienza en medio de una disco, Agüero baila y seduce a Tini, que aparece aquí acompañada por la cantante colombiana y juntas le ponen voz y sensualidad a un tema con aires de cumbia. De allí que la estrella del género Pablo Lescano también aparece con su teclado Roland pintado como si fuera un arma.

Uno de los primeros rumores que se echaron a rodar cuando se supo de esta colaboración entre Tini y el Kun, tuvo que ver con la posibilidad de un romance entre ambos. Tini no quiso contestar, pero se rió de lo que consideró una ocurrencia divertida. Desde que se separó de su última pareja, Pepe Barroso Jr., la joven artista ha sido involucrada por la prensa con diferentes personajes. Mucho resonó su nombre junto al de Sebastián Yatrá, con quien grabó dos colaboraciones, "Ya no hay nadie que nos separe" y "Quiero volver", y aunque ambos protagonizaron un beso ante el público en el escenario del Luna Park, durante la presentación de Yatrá en el país, Tini insiste en desmentirlo. Los mensajes de afecto mutuo, sin embargo, no cesan en las redes sociales.

-Tini, la gente quiere saber... ¿Estás de novia con Yatra?

-[Risas] No estamos de novios. Nos llevamos muy bien.

-¿Algún romance en puerta?

-Estoy muy bien, mi corazón está muy bien, pero no estoy de novia.

Durante su visita a la redacción de LA NACION, Tini protagonizó además un emotivo momento, cuando una fan, la youtuber de 12 años Juana Distéfano, se acercó para saludarla y tras abrazarla conmovidísima, tocó en el ukelele "Quiero volver", e improvisó un dúo con su ídola.

El emotivo encuentro de Tini con una fan 01:49

