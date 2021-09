Tom Cruise y el rodaje de Misión Imposible 7: la escena más riesgosa, un aterrizaje imprevisto y un robo

Misión Imposible 7, uno de los estrenos más esperados para 2022 dentro de la saga protagonizada por Tom Cruise, puede presumir de haber tenido un rodaje de película. A las escenas extremas que se verán en pantalla se han sumado a lo largo de los meses de filmación diversos sucesos propios de un guion cinematográfico: retrasos por la pandemia, el enojo de su protagonista con parte del equipo técnico, un robo millonario , un aterrizaje imprevisto y también rumores de romance con una de sus actrices. En síntesis: pasó de todo.

La realización de la película ha sorteado desafortunados imprevistos a lo largo de este tiempo. El rodaje comenzó en 2020 y tuvo que ser cancelado varias veces a causa de la pandemia. En febrero de ese año, Paramount Pictures confirmó que la filmación se suspendía por tiempo indeterminado en Venecia, Italia, como consecuencia de las medidas que las autoridades locales tomaron por el coronavirus.

Sumado a ello, en diciembre pasado y continuando con las grabaciones en el Reino Unido, un hecho despertó la furia de Tom Cruise y provocó un escándalo que derivó en la salida de cinco miembros del equipo. El actor y productor fue implacable con una serie de trabajadores que no habían respetado la distancia social en el set. “¡No vamos a cancelar este puto rodaje!”, se escucha decir al actor en una grabación de audio difundida entonces por el diario The Sun, en la que la estrella de Hollywood grita y profiere insultos a varios empleados en los estudios de Warner en Leavesden, Londres. Después, en junio de este año, el rodaje de Misión imposible 7 volvió a entrar en receso al registrarse un caso positivo de coronavirus en el equipo.

Tom Cruise junto al automóvil que los ladrones le robaron y del cual robaron equipaje muy valioso The Sun

Pero no todo fueron cancelaciones. Durante las filmaciones de la nueva entrega se vivió un momento único que quedará en el recuerdo de sus protagonistas. ¿De qué se trata? Del inesperado aterrizaje que llevó al propio Cruise a irrumpir intempestivamente en el jardín de una casa particular de Baginton, en el distrito de Warwickshire, en el Reino Unido. Ante el cierre del aeródromo de Coventry, el helicóptero en el que viajaba el actor aterrizó en una finca de una familia inglesa que vio -para su sorpresa- como Cruise bajaba de él. “Ha sido un día increíble. Fue surrealista, todavía no puedo creer que haya sucedido”, manifestó la dueña de la casa a la BBC.

Pocos días después, la acción sumó un nuevo capítulo en el plano de la realidad. Después de que unos ladrones robaran el BMW del guardaespaldas del intérprete, la policía inició una operación de búsqueda del equipaje del actor que se encontraba dentro del vehículo. Según publicó el periódico The Sun, el auto fue recuperado gracias a un dispositivo de rastreo electrónico, pero todo lo que había en su interior permanece perdido. ¿Será una nueva misión imposible para Cruise recuperar sus pertenencias?

“Las acrobacias más peligrosas”

El salto al vacío de Tom Cruise en el rodaje de Misión: imposible

Más allá de todo contratiempo, la película incluirá escenas que prometen ser memorables y que el autor de la trama y director, Christopher McQuarrie, ha definido como, “de lejos, las acrobacias más peligrosas” rodadas por la franquicia. Durante la CinemaCon celebrada en Las Vegas, el público pudo ver las primeras imágenes de lo que promete ser un momento icónico del film. La acción se produce mientras Cruise conduce una moto por una gran rampa en lo alto de un acantilado, la deja caer y se lanza en paracaídas hasta tocar tierra.

El equipo comentó que el truco supuso para el actor una brutal preparación física, con más de 500 horas de entrenamiento de paracaidismo y unos 13.000 saltos en moto, junto a meses de construcción de la rampa en Noruega. McQuarrie confesó que lo único que le genera aún más miedo en este momento es lo que la producción está preparando para Misión Imposible 8. A juzgar por los adelantos, la séptima entrega de la saga promete continuar en el camino del éxito y los riegos.

LA NACION