Tom Felton se confiesa: su amor secreto por Emma Watson y los problemas de salud mental que sufrió

“Mi nombre es Tom Felton y éste es mi libro”. La estrella de Harry Potter publicó sus memorias y así lo anuncia en las redes sociales y en presentaciones por diversos medios anglosajones. En las páginas del nuevo volumen, el actor realiza diversas confesiones: su amor por Emma Watson, los obstáculos a los que se enfrentó tras alcanzar el éxito y cómo se recuperó sus problemas de salud mental .

En su libro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard (que podría traducirse como Más allá de la varita mágica: la magia y el caos de crecer como un hechicero), el intérprete que dio vida a Draco Malfoy en la franquicia admitió que había “una chispa” entre él y la actriz de 32 años. Watson interpretó a Hermione Granger en las películas inspiradas en la obra de la escritora británica J.K Rowling y ambos coprotagonizaron, junto a Daniel Radcliffe y Rupert Grint, las ocho películas de la saga entre 2001 a 2011. Durante el proyecto, los por entonces jóvenes actores también disfrutaron de la compañía del recientemente fallecido intérprete Robbie Coltrane, a quien Felton dedicó emotivas palabras de despedida.

Emma Watson y Tom Felton en un ensayo para una escena de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, del año 2004 IMDB

En cuanto al vínculo con Watson, la relación no empezó de la mejor forma, aunque luego se hicieron grandes amigos. Durante años, incluso, no han faltado los rumores acerca de un posible romance entre ellos. Primero fue la actriz quien confesó que había estado enamorada del joven actor cuando ella tenía 12 y su compañero, 15. Ahora es Felton quien explica que la especulación no era del todo infundada.

“La amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, contó el autor del libro en una entrevista con Fox News . Y agregó: “Pero mi relación con Emma no empezó bien” .

En sus memorias, el actor de 35 años escribió que en gran parte del rodaje evitó a Watson e invertía el tiempo de los descansos para almorzar y escuchar música rap con otros actores. La estrella de la serie The Flash recordó, además, un incidente en el que él y otros miembros del elenco se burlaron de Watson al verla bailar durante una de esas instancias de tiempo libre para el elenco.

Sobre cómo continuó la relación, mencionó: “ Siempre he sentido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar. Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente la ha habido, solo que en diferentes momentos ”, dijo.

También Felton insistió en que sus sentimientos por Watson eran puramente platónicos. “Comenzaron a abundar los rumores de que había más en nuestra relación de lo que decíamos. Negué que me gustara de esa manera, pero la verdad era diferente. Mi novia en ese momento supo de inmediato que había algo tácito entre nosotros. Recuerdo haber usado la típica frase: ‘La amo como a una hermana’, pero había más que eso”, contó. Tras reflexionar, dijo, sin embargo, que no cree haber llegado a estar “alguna vez enamorado de Emma”, aunque insistió: “ Pero la amaba y la admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más, éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre tendré la espalda de Emma y ella siempre tendrá la mía también ”, dijo.

Felton realiza impactantes revelaciones hacia el final de su libro al referirse a su mudanza a Los Ángeles, donde aseguró sentirse abrumado por un estilo de vida de estrella de cine con el que no se sentía cómodo. Cuenta que no fue fácil enfrentarse a las audiciones tras la experiencia de Harry Potter, puesto que eran desafíos distintos a los que se le había exigido de niño. Además, recuerda que pasados los 20 años invirtió más horas y más noches de las que le gustaría recordar en un antro de Los Ángeles llamado Barney’s Beanery.

El artista escribe que no era un gran bebedor hasta que comenzó a frecuentar el establecimiento mientras anhelaba tener una vida “normal”. Sobre cómo fueron sus inicios en el consumo de alcohol, amplió: “Pasé de no estar particularmente interesado en la bebida a tomar regularmente unas pintas al día y un trago de whisky antes de que se pusiera el sol”. Y agregó: “Estaba bebiendo para escapar de una situación” .

Su situación generó preocupación en su entorno, que lo empujó a solicitar ayuda en un centro de rehabilitación en Malibú, California, por el que pagaba 40 mil dólares al mes. Como anécdota, cuenta que en el centro, la enfermera que lo registró se ofreció a otorgarle un alias, a lo que él respondió: “Si la gente me reconoce de las películas de Harry Potter será por mi cara, no por lo que está escrito en mi placa de identificación. Podrías escribir ‘Mickey F**king Mouse’ en mi pecho y no van a pensar que soy él”, dijo con humor.

Felton inició un programa de desintoxicación que lo llevó a compartir inicialmente la misma habitación que un hombre que había estado allí durante tres días y aún no estaba completamente sobrio. Después de 24 horas en las instalaciones, se escapó y regresó a Los Ángeles y a Barney’s Beanery. “ No creía que mi consumo de sustancias justificase la intervención, pero me alegro de que sucediera porque me alejó brevemente del mundo que me hacía infeliz y me permitió obtener algo de claridad ”, escribió el actor.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en la presentación de Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2, en el año 2011 IMDB

Tras ello, se instaló en otro centro en California al que definió como “un santuario para jóvenes en apuros”. Felton dice que no se adhirió a las reglas estrictas de las instalaciones y después de que lo encontraron en el dormitorio de una compañera, lo expulsaron del programa.

Tras una mudanza posterior a Venice Beach, compró su propia casa y reinició su vida. “La vida fue entonces mejor que nunca, pero después, cuando un día, un par de años más tarde, volví a sentirme mal, sin previo aviso y sin un desencadenante particular, fue un shock”. En ese momento, ingresó a otro centro para “buscar ayuda”, en lo que califica como “una de las decisiones más difíciles” que le han tocado tomar.

Felton aclara que sus problemas de salud mental fueron gran parte del motor que lo llevó a publicar sus memorias. “ Ya no me da vergüenza decir ‘no estoy bien’, y hasta el día de hoy nunca sé con qué versión de mí mismo me despertaré, pero animo a los lectores a buscar ayuda mediante la terapia o la rehabilitación si ellos también se sienten abrumados ”, subraya.

En una entrevista reciente con The Independent, Felton reveló que fue la propia Emma Watson quien lo animó a compartir esta experiencia en público. “Algunas personas, específicamente ella, me alentaron a contar toda la historia y no solo a elegir las partes amables. No solo porque fue catártico para mí, sino también con la esperanza de que compartir esta parte de mi historia ayude a otros que tal vez no estén pasando por su mejor momento”.

