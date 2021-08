Tranquilidad, pruebas de tolerancia y ayuda para levantarse: cómo fue la segunda noche de Chano Moreno Charpentier en una sala común

Santiago “Chano” Moreno Charpentier abandonó la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Otamendi el viernes, luego de haberse sometido el lunes a una intervención quirúrgica de urgencia. En dicha operación, al músico le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y además le suturaron una perforación del colon, como consecuencia del disparo que recibió por parte de un agente policial, quien intentó detener el accionar violento del artista, de acuerdo a lo que consignaron desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre el episodio de la madrugada del lunes.

Respecto a cómo atravesó su segunda noche en sala común, el periodista de TN Guillermo Lobo contó que Charpentier “pasó una muy buena noche” y que “está muy tranquilo”. Respecto a los cuidados médicos, están probando “tolerancia oral”, es decir, si Chano puede tomar y comer por la boca. Asimismo, también están evaluando la posibilidad de “levantarlo de la cama con ayuda”.

Por otro lado, Lobo contó que Facundo Amendolara, el policía que efectuó el disparo y que se encuentra imputado “de hecho”, recibió apoyo psicológico. “Su familia lo vive con profunda angustia. Difícil situación para dos familias”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Cómo fue la primera noche

Descanso, gratitud, ansiedad y exaltación: cómo fue el primer día de Chano Moreno Charpentier en una sala común

Luego del trasalado a una habitación común, el exlíder de Tan Bionica pudo estar sin sedación. “No tuvo una recaída clínica. Tiene momentos de ansiedad y excitación que llevan al equipo médico a aumentar cuidados y prevenciones”, informó el sábado. Y agregó: “Sus estudios clínicos dan valores aceptables y sigue siendo un paciente muy delicado”.

El hermano del artista, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, agradeció las muestras de cariño y apoyo. “Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo. En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo.

En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días. ♥️ — BΛMBI (@bambiTB) July 29, 2021

Qué sucedió en el episodio

El cuchillo con el que Chano amenazó a los efectivos Policía de Buenos Aires

En la madrugada del lunes el músico se encontraba en su casa, ubicada en Capilla del Señor cuando su madre, preocupada por su estado de salud, decidió pedir auxilio médico. Una vez que los profesionales arribaron al lugar, consideraron que era conveniente internarlo, pero al querer convencerlo de subir a la ambulancia, Chano comenzó a mostrar signos de agresividad. Por lo tanto, intervino la Policía y, al intentar atacar al agente Amendolara abalanzándose contra él con un cuchillo, el músico recibió un disparo en el abdomen.

El primer parte policial indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando la policía llegó a su residencia de Capilla del Señor, estaba en el patio trasero, con el cuchillo en la mano. Este miércoles el fiscal general de Zárate-Campana confirmó que Amendolara quedó imputado en la causa en la que se investiga su accionar ante un presunto brote psicótico del cantante.

La palabra de la madre de Chano

Marina, la mamá de Chano: “La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida”

“La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida”, expresóel miércoles entre lágrimas Marina Charpentier, la madre del cantante. Y agregó: “Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la policía. Cómo yo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor, de una gente que nos cuida, y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo, la mamá de Amendolara, que debe estar sufriendo como yo, y todas las mamás de todos los Chanos, que padecen la enfermedad de adicción, que piden ayuda y no tienen respuesta”, expresó.

“Sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal, yo solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar, o cómo es el procedimiento, solo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque estamos todos los padres de los enfermos, la adicción es una enfermedad, y nadie nos da respuestas” , pidió.

LA NACION