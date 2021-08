El rating de la TV: en la competencia entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff uno dio el batacazo

Nuevo sábado, nueva disputa por el podio del prime time entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff. Los conductores volvieron a dar batalla por los números con sus ciclos La noche de Mirtha Legrand (eltrece) y PH: Podemos Hablar (Telefe), respectivamente.

Los números

Si bien la competencia es siempre fluctuante, en esta oportunidad quien dio el batacazo fue Andy, quien hizo un promedio de dos dígitos, más precisamente de 10.3, con un pico de 11.8, uno de los más altos cosechados por el conductor en lo que va del año. En el caso de Viale, su promedio bajó en relación a otras emisiones. Juana hizo 5.5 puntos de rating promedio, y su pico fue de 6.5.

Los invitados

Así como Almorzando con Mirtha Legrand tiene como sello el ser un programa más distendido, en La noche de Mirtha la actriz y conductora busca debatir sobre temas de actualidad. Este sábado se sentaron a la mesa el economista y precandidato a diputado nacional por la alianza Libertad Avanza, Javier Milei; el actor Martín Seefeld, el psiquiatra José Abadi, y el conductor Nicolás “Cayetano” Cajg.

PH: Podemos Hablar, que comienza a las 22 (media hora más tarde que el programa de eltrece), tuvo como figuras invitadas a la actriz y conductora de Flor de equipo, Florencia Peña; a la periodista de espectáculos Marcela Tauro; al músico, mimo, actor y conductor Manuel Wirtz (quien habló del sacrificio que hicieron sus padres para poder comprarle su primera guitarra); al actor Tomás Fonzi; y al cantante Joaquín Levinton, frontman de la banda Turf.

Juana Viale, “en modo zen”

En contraposición con otras emisiones, la conductora decidió comenzar una nueva emisión de La Noche de Mirtha “en modo zen”. Al ritmo de la canción “Garota de Ipanema”, Viale ingresó al estudio con calma y tranquilidad. “Entramos más delicados hoy. Estuvimos muy descaderados todas las semanas anteriores, pero hoy fue un día para entrar más tranqui”, anunció, sin brindar los motivos, y luego pasó a describir el look de la noche.

“Gino Bogani, te estás luciendo y estás aprendiendo. Me hizo este vestido muy bonito ¡Divino! Les voy a decir que a pesar de que tengo los hombros descubiertos, confieso que me abriga un poco porque hace una temperatura terrible. Hoy a la mañana marcaba 4 grados, así que ahora a la noche no me quiero imaginar”, añadió. “Tengo este vestido increíble de jersey de seda natural drapeado, con escote irregular que tiene como un falso triángulo muy bonito en el escote, y la espalda también muy linda”, remarcó Juana.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media

LA NACION