Tras la controversia con Natalie Portman, Moby cancela su gira europea

El músico estadounidense, de 53 años, publicó un comunicado para informar que cancela todas las apariciones públicas que tenía previstas en lo inmediato Fuente: Reuters

29 de mayo de 2019 • 20:36

A través de un escueto comunicado publicado en su sitio web, Moby anunció que está "cancelando todas las apariciones públicas en el futuro inmediato", y que las entradas para las presentaciones que tenía previstas en el Reino Unido e Irlanda serán reembolsadas.

El anuncio se produce días después de la polémica que involucra también a la actriz Natalie Portman , quien reaccionó luego de que el músico estadounidense diera detalles en su reciente autobiografía de la supuesta relación sentimental que los unió cuando él tenía 33 años y ella, 20. "Me sorprendió el modo en el que me describe por el poco tiempo que me conoció, porque mi recuerdo es el de un hombre mucho más grande comportándose de manera perturbadora cuando yo recién terminaba la secundaria", le contó Portman a Harper's Bazaar.

"Él dice que tenía 20, y definitivamente no tenía 20. Yo era una adolescente. Apenas cumplía los 18 años. (...) Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho. Hay muchos errores e inventos", continuó la actriz. "Él me dijo que fuéramos amigos, y nos juntamos algunas veces".

Tras el alegato de Portman, el intérprete de "Natural Blues" se disculpó en su cuenta de Instagram. "Asumo que fue desconsiderado de mi parte no avisarle a Natalie previamente que iba a ser incluida en mi libro, y fue igual de desconsiderado no respetar su reacción. Odio el haber podido llegar a causarle malestar tanto a ella como a su familia", escribió. "También acepto que, considerando la dinámica de una relación de casi 14 años de diferencia, debí haber sido más responsable y respetuoso con Natalie cuando nos conocimos hace casi 20 años".

Una semana después de desatada la polémica, el artista estadounidense anunció su decisión de interrumpir su gira por Europa, a través de su sitio oficial. "Moby está cancelando todas las apariciones públicas en el futuro inmediato. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Todas las entradas serán reembolsadas, y Moby se complace en proporcionar libretas firmadas a todos los que compraron entradas para estos eventos", puede leerse.