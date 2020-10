Germán Martitegui, internado, tras dar positivo de Covid

Tras presentar una neumonía leve, Germán Martitegui fue internado ayer en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, según informaron a LA NACION fuentes allegadas a la institución y a Telefe. El cocinero y jurado de MasterChef Celebrity había dado positivo al hisopado de Covid-19 hace poco más de una semana, pero su cuadro se complicó un poco en las últimas horas razón por la cual los médicos decidieron ingresarlo al centro de salud para controlar su evolución de cerca. De todas maneras, Martitegui se encuentra en buen estado.

El cocinero estaba haciendo la cuarentena en su casa, tras haberse contagiado de coronavirus y más allá de algunos síntomas se encontraba animado. Sin ir más lejos, hace pocos días compartió una foto que enterneció a sus seguidores. En la misma podía verse a sus hijos del otro lado del vidrio de la habitación donde estaba cumpliendo el aislamiento. "El vidrio frena al Covid, pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos los por saludos y los buenos deseos. Los quiero", escribía el jurado el sábado junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Martitegui se enteró de que tenía Covid-19 luego de realizarse dos hisopados. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contaba al respecto en una entrevista con Cortá por Lozano.

Asimismo había decidido mantenerse alejado de sus hijos Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, de 13 meses: "Tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos".

Más casos en MasterChef Celebrity

Además del jurado del reality de cocina de Telefe, hay otros dos participantes del certamen que dieron positivo al test, el Polaco y Vicky Xipolitakis, quien se encuentra aislada y preocupada por la salud de Salvador, su hijo, quien también contrajo coronavirus.

Como el certamen tenía varios programas grabados aún aparecen en el aire todos los contagiados, pero tuvieron que buscar reemplazos para que continuara el ciclo. Mientras que el Polaco será reemplazado por Natalie Pérez; Cristian Sancho será el encargado de ocupar el puesto de Xipolitakis. En tanto, la chef Dolli Irigoyen se ocupará de juzgar los platos mientras Germán se recupera.

Antes de que arrancara el ciclo varios de los integrantes ya habían atravesado la enfermedad. Entre ellos, el conductor, Santiago Del Moro, y los participantes Belu Lucius, Analía Franchín y el Turco García.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

