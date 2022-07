Tras el engaño de Nahuel Lodi, Pepito Cibrián habló de su salud: “Tuve un estrés emotivo”

No se imaginó este desenlace a tan solo un mes de la celebración de su amor por Nahuel Lodi. Es que, luego de dar el sí en una ceremonia de amigos, Pepito Cibrián le puso punto fin a su pareja, tras descubrir que el joven le había sido infiel. Y la decepción que le produjo esta traición amorosa afectó su salud, ya que hace unos días el director teatral se descompensó durante los ensayos de Drácula y debió ser atendido de urgencia.

“Pepito se fue a Córdoba donde está montando su espectáculo Drácula, pero en las últimas 48 horas tuvo una descompensación producto de esta situación que vivió con Nahuel”, contó Carlos Monti este viernes en Nosotros a la mañana mientras comentaba que había hablado con el artista horas atrás.

Lo primero que le preguntó el periodista fue por los rumores que aseguran que su ex Nahuel Lodi se había atrincherado en su casa de Buenos Aires y no quería irse. Entre risas, Cibrián desmintió cada una de las versiones que circularon: “Te juro que me causa risa cada vez que me lo preguntan porque me lo imagino a Nahuel atrincherado con un casco lleno de hojas para disimular, con sacos de arena y una ametralladora. No, no, no, nada que ver. Nahuel se portó muy caballerosamente en cuanto le dije que se fuera el mismo día que pasó lo que pasó. Sí, hemos vuelto a hablar, pero no está en casa” , aclaró el actor a través de un audio de WhatsApp.

Respecto de su estado de salud, Pepito explicó qué fue lo que le sucedió: “Yo he estado muy mal físicamente porque hace tres días me desmayé en el ensayo. Me llevaron a la guardia para hacerme cosas, me hicieron un electrocardiograma y el médico me dijo que me dio mal algo en el corazón; me querían internar”.

“Lo llamé a mi médico de Buenos Aires, le expliqué y me dijo que me vaya al hotel y que durante tres días no ensaye. Que si al tercer día, o sea hoy, seguía mareado y con dolor de cabeza ahí si iba a tener que internarme para hacerme todos los chequeos en profundidad. Por suerte, hoy me levanté muy bien -ya ayer estaba mucho mejor- y él me dijo que era un estrés emotivo por todo lo que pasé”, explicó.

Lodi rompió el silencio

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi Instagram @pepecibrianc

Luego de lo sucedido y de permanecer unos días en silencio, Lodi decidió responder a algunos periodistas y afirmó sentirse arrepentido por la forma en que actuó. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, manifestó: “ Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo ”.

Y remarcó: “Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”. Y también confirmó que se había separado de Cibrián, luego de que se filtraran unas fotos en donde se lo veía besándose con otro hombre.

Hacía tan solo unos días, Nahuel había publicado una foto suya en la que se lo ve con el traje de novios, aunque sin su esposo. En un posteo que realizó el domingo en las redes sociales y el mismo fin de semana en que se desató el escándalo, el joven escribió: “Que existan siempre esos momentos para poder sonreír. ¡Los elijo hoy y siempre!”.