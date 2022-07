Aseguran que Pepe Cibrián se descompensó y tuvo que ser internado en medio de la polémica con Nahuel Lodi

Después de su caótica separación de Nahuel Lodi, Pepe Cibrián vivió un mal momento de salud. El director sufrió una descompensación y tuvo que ser internado para recibir atención médica. El hecho ocurrió el martes por la noche, pero afortunadamente no derivó en nada grave y fue dado de alta el miércoles por la mañana.

Las horas convulsionadas continúan para el actor. Poco después de haber contraído matrimonio con Lodi, se filtró una infidelidad de su ahora expareja y se produjo una separación en muy malos términos. Mientras todavía se viven las consecuencias del hecho, el malestar afectó directamente a la salud de Cibrián.

La noticia la contaron Florencia de la V y Marcela Tauro en Intrusos (América TV). Según lo que comentó la panelista, el dramaturgo sufrió palpitaciones y se descompensó. Aunque la internación duró solamente unas horas, lógicamente generó mucha preocupación en su entorno.

Pepe Cibrián sufrió una descompensación

En esa misma línea y mientras relataba el incidente, Tauro también agregó que Lodi ya no está en la casa de Cibrián. Esta noticia llega luego de una versión que indicaba que el hombre de 33 años no quería irse de la propiedad, algo que al involucrado le molestó escuchar en programas de espectáculos y que negó.

Con respecto a esto último, Flor de la V agregó que la expareja del director la contactó por WhatsApp. Después de intercambiar unos mensajes, blanqueó que estaba molesto por el uso de un término para referirse a su situación. “Contamos acá que él estaba ‘atrincherado’ (en la casa de Pepe Cibrián). No le gustó la palabra”, relató.

Por otra parte, a la conductora le consultaron si el involucrado confirmó que efectivamente la infidelidad con otro hombre ocurrió durante la despedida de soltero, algo que se rumoreó luego de que se conoció el hecho. Según el testimonio de la actriz, Lodi no confirmó ni desmintió esta versión.

Por otra parte, también reveló que lo invitó a que cuente sus sensaciones en el ciclo televisivo, pero que por el momento él no quiere contar su situación en medios y “necesita pensar”. En lo que respecta a Cibrián y más allá de que se encuentra bien de salud, el director está “muy enojado” con un programa de televisión por la exposición y el tratamiento que le dieron a la infidelidad de su pareja.

En otro fragmento del ciclo, se dio a conocer un dato importante en lo que refiere al vínculo actual de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi. Aparentemente, preocupado por el estado de salud del director, su expareja intentó contactarse para saber cómo estaba y que fue lo que había ocurrido. Ante esa situación, solamente pudo hablar con un asistente del actor, ya que el afectado prefirió no conversar directamente.

Pepe Cibrián no quiso hablar directamente con Nahuel Lodi

Cuando salió a la luz la infidelidad, Cibrián fue categórico y dejó en claro que ya no había vuelta atrás luego de esa situación. “Al enterarme y ver le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución”, expresó en diálogo con Implacables (El Nueve).