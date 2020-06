Melisa Zurita

Tras el violento episodio que sufrió el sábado por la tarde en su casa de Ituzaingó cuando la exmujer de su marido entró a su domicilio y quiso matarla a ella y a su hija , Melisa Zurita relató en primera persona cómo fueron los hechos y aseguró tener mucho miedo.

"Me tuve que ir a dormir a otro lado, tuve que dejar a mi hija en otro lado también. Estoy viviendo una situación espantosa", comenzó a relatar la periodista de Canal 26 este lunes en Nosotros a la mañana . Mientras se encontraba en el auto con su marido yendo a buscar las denuncias que le había realizado con anterioridad a su agresora, Zurita aclaró que no es la primera vez que recibe amenazas de su parte.

Muy conmovida, relató con lujo de detalles cómo fueron los hechos. "Sospecho que no fue sola. Rompió el alambrado, el cerco perimetral. Había una botella de una bebida alcohólica tirada. Cuando estaba cortando el alambrado, un vecino la ve, le pregunta qué estaba haciendo y le dice que estaba esperando al novio. Como le pareció raro llamó al 911", advirtió sobre cómo logró entrar a su propiedad, domicilio en el cual la mujer vivía antiguamente.

"Esa casa se la hizo ella con mi marido, sabe perfectamente cómo entrar. Yo estaba sola en mi habitación con mi hija, habíamos dormido una siesta, me levanté para hacer una merienda y había apagado todas las luces. Tengo un pasillo muy largo y cuando estoy acostada con Emma con la bandeja siento un ruido a llaves. Pensé que era mi marido que había llegado y de repente empiezo a escuchar unas voces de una mujer que hablaba fuerte como gritando y pensé que era una vecina, pero ya me parecía raro porque cada vez se acercaba más por el pasillo. Y ahí es como que me empecé a asustar mucho porque empezó a gritar y decía: '¿Dónde están los chicos? ¿No te escondas?' Pero con una voz muy psicópata, aterradora", agregó.

Tras asegurar que ella conoció a su marido después de que se separó de ella, la conductora de noticias aclaró: "Yo a esa mujer no la conozco. La vi dos veces en mi vida. Ya me había amenazado antes, tengo como 10 denuncias que hice. Ahora estoy yendo a buscar una carpeta con todo eso, las veces que me llamaba y me decía que me iba a matar. Hasta llamó a mi canal, al gerente para decirle que yo le mostraba las partes íntimas a sus hijos, que era una abusadora. Me decía que me iba a tener que ir del país porque iba a ser la nueva Darthés, yo nunca dije nada por miedo".

Sin embargo, lo más aterrador de su relato vino a continuación: "Fue un momento de terror, si hubiese entrado un delincuente no le hubiese tenido tanto miedo como a esa mujer. Es muy peligrosa. Yo sabía que en algún momento se me iba a aparecer. Cuando entra tenía una capucha de lana, solo un ojo descubierto, se le veía media parte del pelo, estaba toda llena de sangre, tenía cadenas, cuchillos metidos adentro del pantalón (...). Estaba adentro de la cama sin poder escapar con mi hija de 4 años. Yo tengo un botón antipánico por las denuncias que hice anteriormente, pero lo tenía en el comedor, qué me voy a imaginar que estando en mi casa un sábado a la tarde me iba a pasar esto", expresó sin poder creer la situación.

"Cuando ella se acerca me dice: 'Dame el celular'. Me levanto despacito, quedamos las dos muy cerca y me doy cuenta que tenía los guantes de latex y que me iba a matar, que no quería dejar huellas. (...) Me dice: 'Te voy a matar primero a vos para que lo vea tu hija y después a tu hija. Ahí le di el celular, pero no era que me venía a robar, es millonaria, vive en Puerto Madero", confesó llorando.

Con voz quebrada y aterrada, Zurita reveló que se asustó aún más por el estado en el que se encontraba su agresora. "Estaba drogada, borracha, además de que es agresiva de por sí. No sé por qué se ensaña conmigo, no la conozco", repitió una vez más. Y angustiada por revivir de nuevo la situación, la periodista continuó con su relato. "En un momento se le caen unas llaves. No se podía ni mantener en pie entonces me dice: 'Agarrame las llaves' y yo sabía que si me agachaba me iba a clavar el cuchillo, entonces agarré a mi bebé y me decía que la suelte".

"Mi hija estaba pálida, temblaba pero no lloraba. La imagen era aterradora. Toda llena de sangre, con un solo ojo. No sé cómo le voy a sacar esa imagen. Yo soy mamá primeriza y trato de que nunca tenga traumas. Emma no puede ver a los hermanos hace seis meses y todos los días pone la mesa en casa y pone tres vasos porque le recuerda a sus hermanos. Imagínense si se entera que esta mujer es la madre de ellos", lanzó preocupada.

Ante el asombro del panel que no podía creer lo que contaba, la periodista detalló luego cómo logró escaparse de la casa. "Me escapé cuando se agachó. Yo tengo un ventanal (...) y pude abrirlo con la nena a upa. Estaba semidesnuda, pero salí corriendo por el parque de mi casa, gritando auxilio y ahí veo a dos hombres que no eran los guardias de seguridad. Ahí me di cuenta que había ido con alguien, me decían: '(...) Te vamos a atrapar'", indicó.

"Y ahí voy a la casa de al lado que no había nadie. Justo vino un guardia de seguridad y ahí sentí un alivio tremendo. Me fui corriendo a la casa de otro vecino y en ese momento escucho autos arando. Me robó las llaves de la camioneta y se quería escapar con mi camioneta. Cuando llega a la guardia la retuvieron y empezaron a forcejear. Se cambió de ropa porque tenía dos bolsos. Hasta que llega la policía y se la llevan detenida. Cuando quiso escapar les decía que era yo, que la dejen salir", concluyó con lágrimas en los ojos.