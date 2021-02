Ulises Bueno blanqueó su noviazgo con Rocío Pardo con un apasionado beso durante un show

Hace pocos días Ulises Bueno oficializó su romance con la bailarina y actriz Rocío Pardo, e incluso se animó a publicar sus primeras postales juntos. El sábado el cantante cuartetero fue por más y sorprendió a sus fanáticos durante un show en el Teatro Luxor de Córdoba: le dio un apasionado beso a su novia sobre el escenario.

Todo comenzó cuando el hermano del Potro Rodrigo empezó a cantar “Mi dulce niña”, una reversión de “Sweet Child O’ Mine” de los Gun’s and Roses. En un clima acústico que invitaba al romanticismo, entró en escena la bailarina junto a Facundo Mazzei, para interpretar un baile juntos. Sobre el final de la canción, Ulises intercambió miradas cómplices con su pareja, y luego se fundieron en un apasionado beso.

El apasionado beso de Ulises Bueno con su novia durante un show - Fuente: El diario de Carlos Paz

La melodía que musicalizó el bello momento de los novios es un guiño a su historia de amor, ya que en 2017 la joven lo acompañó cuando cantó la misma canción durante la apertura de ShowMatch. Al parecer, con el paso de los años su vínculo se afianzó y se sintieron listos para compartir su felicidad con el público.

Días atrás el cantante ya había confesado que está enamorado en diálogo con Mitre Live: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí”.

“Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien. Realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, agregó. Su flamante novia, por su parte, compartió algunas imágenes del concierto, y se mostraron juntos disfrutando de una salida al aire libre el fin de semana.

