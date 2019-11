Puli Demaría reveló cuáles fueron las sorpresas y los momentos más fuertes de la despedida de soltera de Pampita Crédito: Instagram

Este jueves, Pampita Ardohain celebró su despedida de soltera junto a más de cuarenta amigas. Una de ellas, la DJ Puli Demaría, fue la encargada de la organización. Por eso, este sábado, Catalina Dlugi se comunicó con ella para que revele los secretos y los momentos más graciosos de aquella noche inolvidable.

En principio, la panelista de Pampita Online desmintió que el festejo haya incluido la presencia de strippers, el único pedido que había hecho la agasajada. "¡No! No hubo. Caro no quería y nosotras tampoco, porque ya estamos grandes... A mí me parece re vintage. Además, en los tiempos que estamos viviendo, traer un tipo a que se desnude y reaccionemos todas como unas locas, gritando o lo que sea, no da", explicó.

"Aparte, en el restó en el que hicimos la despedida, tienen unos mozos y bailarines que son unos potros increíbles, entonces, si querés presencia masculina ya la tenés", concedió.

Pampita bailando en su despedida de soltera 00:13

Video

Luego, realizó la primera revelación de la entrevista: "Con Julieta Novarro decidimos hacerle a Caro una especie de chiste. Durante la noche, en el restó hacen shows y salen hombres disfrazados de personajes de La Casa de Papel, gladiadores, todos potros, con unos lomazos. Julieta, que acababa de acompañar a su papá, Chico Novarro, a recibir un premio en Miami, consiguió una careta espectacular de hule del Guasón. Entonces, el jueves se disfrazó sin que nadie más que yo lo supiera, y en un momento de la noche, la pusieron en los hombros de uno de los bailarines mientras sonaba la música de la película".

Las chicas disfrutando en la despedida de soltera de Pampita 00:18

Video

"Aparece, todos le gritan, y Caro empezó a decir '¡Qué raro!'. ¡Era un Guasón muy petiso! Julieta la remó porque se le puso a bailar a Caro, la quería tocar, la agarraba y Carolina le sacaba la mano. Como ella no le daba bola, se le puso a bailar a Rocío Guirao Díaz, que casi le pega una piña. Después le agarró la cara a Pampita y le dio un beso", recordó. Cuando la agasajada ya estaba visiblemente incómoda, decidieron que era momento de develar quién se encontraba debajo del disfraz.

La DJ contó que después de la cena, todas se subieron a un bus que tenía un caño y pasaron una por una a realizar una especie de show. "¡No sabés lo que era! Muchas no se dieron cuenta, pero nos iban siguiendo taxis con fotógrafos y ellas estaban re descontroladas", dijo entre risas.

Pampita y sus amigas subiendo al party bus. Fuente: Instagram 01:00

Video

"Otra nota de color fue la presencia de Guillermo Coppola. ¿No es espectacular tenerlo en tu despedida de soltera?", continuó analizando Demaría. "Fue casualidad que estuviera en el boliche. Él estaba muy emocionado por el cumpleaños de Diego Maradona. Tenía una mesa enorme, y de repente le caen cuarenta minas gritando, con un nivel de excitación tremendo. Estaba chocho. Nos regaló botellas de champán, se sacó fotos con Caro y nos arengaba", rememoró.